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Рейтинги трех белорусских банков - на уровне "В" с "негативным" прогнозом

Рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги двух крупнейших белорусских госбанков - Беларусбанка и БелВЭБ на уровне "В" с "негативным" прогнозом.

Рейтинги эти банков в сентябре были поставлены на пересмотр с "негативными ожиданиями" на фоне продолжающегося 4 месяца внутриполитического кризиса в Беларуси, который спровоцировал отток средств населения из банков. Рейтинги выведены из списка CreditWatch Negative в связи со снижение темпов оттока средств из банков, пишет Интерфакс.

"Темпы оттока депозитов из банковской системы Беларуси, возросшие в августе-сентябре 2020 года, начали снижаться, начиная с октября, и мы не отмечаем непосредственного риска того, что они снова возрастут до тех же уровней, несмотря на сохраняющуюся политическую нестабильность", - говорится в пресс-релизе S&P.

При этом эксперты агентства констатируют, что повышенная волатильность базы депозитов продолжит оказывать давление на финансовую стабильность и показатели ликвидности банковского сектора.

"Негативный" прогноз по рейтингам всех трех банков отражает прогноз по суверенным рейтингам Беларуси и "возросшее давление на качество активов, а также на показатели фондирования и ликвидности белорусских банков". По оценке S&P, такое давление продолжится "в ближайшие 12 месяцев вследствие ожидаемого длительного периода политической нестабильности и экономической неопределенности".

В связи с этим также ожидается рост проблемных кредитов банков. По данным агентства, по итогам первого полугодия объем проблемных кредитов десяти крупнейших белорусских банков составлял 11-12% совокупных кредитов банковского сектора. 

"Мы полагаем, что в 2020-2021 годах объем проблемных кредитов увеличится до 15-16%, а потери по кредитам вырастут примерно до 350 б.п. в результате ожидаемого снижения экономической активности в 2020 году, обесценения белорусского рубля и большой доли кредитования в иностранной валюте, которая составляла около половины совокупных кредитов по состоянию на 1 октября 2020 года", - отмечается в сообщении.

При этом "подушка ликвидности всех трех банков по-прежнему покрывает их предстоящие платежи по долговым обязательствам, привлеченным на рынке капитала", считают эксперты.

В S&P считают, что Беларусбанк и Белагропромбанк, как крупнейшие в стране госбанки, получат поддержку от государства в случае необходимости. Вероятность такой поддержки оценивается как "умеренно высокая".
Источник: thinktanks.by
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