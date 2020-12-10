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Затишье перед бурей? На бирже подешевели все валюты

Все валюты подешевели под напором белорусского рубля 10 декабря. Стоимость валютной корзины упала сразу на 0,36% до минимума за 9 дней.

С начала недели валютная корзина подешевела на 0,58%.

Курс доллара снизился всего на 0,0006 BYN до 2,5476 BYN/USD. Но за семь дней падения американец подешевел к белорусскому рублю на 0,0429 BYN до минимума за полтора месяца.

Курс евро упал на 0,0127 BYN до 3,0801 BYN/EUR. Это минимальный уровень почти за две недели. Евро уступил белорусскому рублю уже пятый раз подряд. За это время его курс обвалился на 0,0543 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0192 BYN до 3,4583 BYN/100 RUB и покинул максимум за 93 дня.

Центробанк России

Российский рубль сегодня немного дешевеет к доллару и евро на торгах в Москве.

Так, Банк России повысил официальный курс доллара на завтра на 41 копейку до 73,7124 RUB/USD и покинул минимум за 3,5 месяца.

Официальный курс евро подрос на 19 копеек до 89,1330 RUB/EUR и оставил минимум за 82 дня.
Источник: select.by
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