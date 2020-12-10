На мякине не проведешь: беларусы предпочитают наличные

Такие данные приведены в исследовании Национального банка РБ «Инфляционные ожидания населения» за ноябрь текущего года. Правда, учитывая острый экономический и политический кризис в стране, это не так уж и много.





Количество сторонников наличных увеличилось за счет сокращения числа людей, которые предпочитают в качестве сбережений депозиты, недвижимость и даже золото.





А именно, в ноябре о своей приверженности вкладам в банках заявили только 8,9% опрошенных жителей страны. В августе, когда был проведен предыдущий опрос, таких было ненамного больше: 11,5%. В относительном выражении сокращение довольно значительное — около пятой части.





Доля сторонников недвижимости среди физических лиц в ноябре сократилась с 30% до 27%. Учитывая снижение цен на квартиры и дома, это тоже можно считать небольшим снижением.





Доля людей, которые предпочитаемой формой сбережений считают золото, драгоценные металлы и страхование (Нацбанк почему-то объединяет эти виды сбережений) снизилась до 17,9% с 18,5%. Возможно, это связано с падением цен на золото на мировом рынке.





В ноябре продолжился рост популярности ценных бумаг, доля сторонников которых увеличилась до 6,2% с 5,8% в августе. По-видимому, это связано с тем, что по валютным облигациям доход намного выше, чем по валютным депозитам.









Исследование Нацбанка выявило одну довольно странную особенность: доля жителей Беларуси, которые предпочитают для сбережений использовать иностранную валюту, за три месяца почти не изменилась: выросла, но всего до 84,8% с 84,2% в августе. Это очень странный результат, если учесть значительные закупки валюты населением, осуществленные в августе—сентябре.





Почти не изменилась за три месяца и доля людей, которые считают, что в настоящее время для сбережений является плохим. В ноябре данный параметр вырос до 59,1% с 59% в августе.





Все это указывает на то, что политический кризис оказывает довольно незначительное влияние на умонастроения жителей страны, за исключением доверия к банковским депозитам.