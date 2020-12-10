В среду, 9 декабря 2020 года, в Минске прошла совместная пресс-конференция Республиканского союза туристических организаций и Республиканского союза промышленников и предпринимателей, на которой была детально поднята тема кризиса в туристической отрасли Беларуси.





По итогам пресс-конференции бизнес-союзы приняли резолюцию, отражающую бездействие властей там, где они обязаны были реагировать быстро и эффективно.





Как отмечается в резолюции, международный туризм и путешествия впервые в современной истории столкнулись со столь жестко и пагубно влияющим на отрасль вызовом – пандемией COVID – 19.





По оценкам ЮНВТО ожидается беспрецедентное падение объема туристических путешествий услуг до 80%, что отбрасывает развитие мирового туризма на 5-7 лет назад. А начало восстановления прогнозируется лишь к концу 2021-началу 2022 года, полное восстановление - к 2025 году.









С кардинальными изменениями из-за пандемии столкнулся и отечественный туризм. С апреля по ноябрь 2020 года произошло значительное снижение объемов экспорта услуг - на 98%. Полностью нарушена логистика по организации въезда (почти полностью отсутствуют авиа, ж/д, автобусное сообщение).





Подверглись разрушению производственные цепочки формирования, продвижения и реализации турпродукта. Сегодня само существование отечественной въездной туротрасли находится под большой угрозой.

На грани краха все субъекты туристической деятельности (туроператоры, турагенты, экскурсоводы, музеи), а также перевозчики (авиа, ж/д, автобусные).

Основой туристической индустрии страны являются средства размещения, объекты питания, так называемый сектор HORECA. Сейчас средняя загрузка отелей, баз отдыха, пансионатов в Беларуси не превышает 10%, загрузка санаториев не превышает 30%.





Отсутствие поддержки туриндустрии, приводит к генерации огромных убытков, которые в ближайшее время приведут к банкротству и закрытию большей части новых, перспективных объектов. Операторы въездного туризма оказались в затруднительном положении по исполнению своих обязательств перед иностранными партнерами, в том числе по возврату денежных средств.





Практически во всех странах мира туризм получил поддержку от государства

путем предоставления отсрочки исполнения обязательств по договорам, субсидий на выплату средней заработной платы, отсрочки по налогам, льготного кредитования, а так же целевых субсидий.





В Беларуси туризм, в котором заняты десятки тысяч человек, остался «один на один» с вызовами и проблемами.





Прошел уже почти год с момента наступления кризисной ситуации, а в отношении туристической отрасли меры поддержки не приняты, сроки их принятия до сих не определены.





В мае 2020 года Республиканский союз туристических организаций (РСТО) внес премьер-министру предложения по развитию въездного и внутреннего туризма, а также направил эти предложения всем заинтересованным министерствам и ведомствам.





В рамках реализации поручений премьер-министра Министерство спорта и туризма анонсировало разработку программы первоочередных мер по поддержке внутреннего и въездного туризма.





Рассмотреть эти меры решились только 7 октября 2020 года - на межведомственном экспертном совете по туризму при Правительстве был рассмотрен план, внесенный Министерством спорта и туризма. Стоит отметить, что в этом документе не нашло отражения практически ни одно предложение реального туристического бизнеса.





После возражений представителей турбизнеса председателем МЭКС И.В.Петришенко было дано поручение Министерству спорта и туризма доработать данный план. К действиям РСТО, направленным на выживание отрасли подключился Республиканский союз промышленников и предпринимателей.





Бизнес-союзы подготовили и внесли правительству и регулятору отрасли тридцать два предложения для включения в план первоочередных антикризисных мер поддержки туротрасли по шести направлениям (прилагается):





Меры по финансовой поддержке субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность во внутреннем и въездном туризме (льготное кредитование, субсидирование, отсрочка исполнения обязательств и др.);





Меры по оптимизации налоговой нагрузки и экономического стимулирования внутреннего и въездного туризма;





Меры по обеспечению равных условий осуществления хозяйственной деятельности;





Меры по стимулированию рынка, создание устойчивой системы развития внутреннего и въездного туризма;





Меры по упрощению административных процедур и ограничению регуляторной нагрузки;





Меры в сфере продвижения.





Реализация внесенных бизнес-союзами предложений обеспечила бы необходимые условия для быстрого восстановления организованного внутреннего и въездного туризма с вовлечением отечественного турбизнеса.





Но руководство Министерства спорта и туризма вновь формально подошло к исполнению поручений правительства по рассмотрению предложений бизнес-союзов. РСПП и РСТО не получили возможность должным образом участвовать в совместной детальной проработке плана первоочередных мер. По итогам проведенного согласительного совещания 23, 24 ноября 2020 года.





Департамент по туризму Министерства спорта и туризма отклонил все предложения бизнес-союзов, основанные на необходимости принятия срочных мер по преодолению катастрофического влияния пандемии на внутренний и въездной туризм.

В итоге 7 декабря бизнес-союзы (РСТО и РСПП) получили уже утвержденный правительством (26 ноября!) план первоочередных мер без изменений, без учета предложений туристического бизнеса, без связи с реальностью.

Бизнес-союзы констатируют, что работа над этим документом со стороны министерства спорта и туризма демонстрирует формальный подход, нежелание учитывать мнение бизнес-сообщества – участников отрасли, в значительной степени недооценивает критичность ситуации и, таким образом, дискредитирует решения, которые утверждаются правительством.





Въездной и внутренний туризм развивался в нашей стране ценой многолетних совместных усилий государства и частного бизнеса.









На протяжение последнего десятилетия эта сфера динамично развивалась, обрастала современной инфраструктурой, создавала рабочие места, в том числе в регионах республики, делала нашу страну привлекательным местом для отдыха и путешествий - как для иностранцев. так и для граждан Республики Беларусь.





Кто как ни регулятор, на которого в том числе белорусским законодательством возложена ответственность за создание условий по предупреждению финансовой несостоятельности субъектов хозяйствования в регулируемой сфере, должен стремиться поддержать отрасль и сохранить усилия государства и частных компаний, в нее вложенные?

Но Минспорта и туризма ведет себя с туристическими организациями как с конкурентами, не предотвращая гибель недавно еще успешных и эффективных предприятий, а приближая ее своим бездействием.

Республиканский союз промышленников и предпринимателей в рамках своих уставных целей и задач намерен и дальше отстаивать интересы своего партнера Республиканского союза туристических организаций (входящего в состав РСПП) и своих ассоциированных членов турорганизаций.





РСПП считает, что план первоочередных мер по поддержке внутреннего и въездного туризма должен быть полностью пересмотрен и доработан с привлечением бизнес-сообщества, в том числе туристического.





С учетом значительного влияния на условия ведения бизнеса в сфере туризма документ должен быть рассмотрен на Общественно-консультативном совете Министерства спорта и туризма с соблюдением всех требований Постановления правительства № 247.





РСПП считает также необходимым повторно обратиться к премьер-министру и инициировать рассмотрение ситуации в туризме на уровне правительства.