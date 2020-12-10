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Мнение: белорусская экономика – в предынфарктном состоянии

Вечная дискуссия: от экономических санкций больше пользы или вреда?

Эту тему на телеканале Белсат обсуждают Виталий Цыганков и старший научный работник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Лев Львовский.

Эффективность экономических санкций вызывает много вопросов и сомнений. Многое зависит от настроения общества, замечает Лев Львовский. В 2014 году жители России готовы были терпеть из-за решения властей оккупировать Крым. Готовы ли граждане Беларуси терпеть вместе с Лукашенко?

«Мы в «предынфарктном состоянии»: в стране не наблюдается острый кризис, у нас есть депрессия потребления, у нас есть отток айтишников с их доходами и налогами, у нас есть увеличение долгов госпредприятий и соответствующее снижение доходов, но пока что у нас еще не наступило ни одно из критических последствий. Это не значит, что мы можем продолжать жить в таком режиме бесконечно. Факторы, которые влияли на ослабление белорусского рубля, никуда не ушли», – считает Лев Львовский.
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