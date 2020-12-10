Усиливаются тенденция, которая может обрушить курс белорусского рубля





Кредитование в Беларуси снова начало расти. Вот только рост этот имеет весьма странный характер. Размер кредитования населения постепенно снижается, как, впрочем, и объем кредитов, выдаваемых частным компаниям, а кредитные долги госпредприятий постоянно растут. На это обратили внимание российские эксперты и рассказали о последствиях, пишет infobank.by





Кто и что обнаружил?





Эксперты Сбера — новое название российского Сбербанка — отметили в своем отчете по итогам октября:





— В Беларуси кредитный портфель банков вернулся к росту. Основным драйвером стали госпредприятия, увеличившие задолженность на 5%. Прибыль банков сократилась из-за двукратного роста отчислений в резервы.





Как же так? Ведь все говорили, что Национальный банк всячески сокращает выдачу кредитов, чтобы не вливать в экономику лишние деньги, которые приведут к обесцениванию белорусского рубля.





Но со стороны виднее. Сбер отметил, что кредитный портфель белорусских банков в октябре вырос на 1,8%





Несмотря на сохранение жестких условий на рынке кредитования Беларуси, в октябре 2020 года кредитный портфель белорусских банков вернулся к росту.





За октябрь портфель вырос на 1,8%, при том, что в сентябре он «похудел» на 1,8%. Данных за ноябрь пока что нет, но, судя по всему, они тоже будут положительными.





Обнаружив аномалию, российские финансисты стали изучать структуру роста и сделали вывод, что основным драйвером кредитования стали государственные коммерческие предприятия.





Их задолженность за октябрь увеличилась на 5%. Кроме того:





объем валютных кредитов вырос на 5,5% (!)





объем кредитов в белорусских рублях — на 4%













Одновременно данные показывают, что кредитование населения и частного сектора в Беларуси не могут похвастаться такой великолепной динамикой прироста:

кредитование населения в октябре сократилось на 0,3% — в сентябре был рост на 0,5%

задолженность частных фирм увеличилась на 0,4% (-2,2% в сентябре)

— кроме того, белорусские банки продолжают работать в крайне жестких условиях. Нацбанк все еще ограничивает предоставление ликвидности, вызывая рост ставок на рынке.

— Несмотря на возвращение системы к состоянию профицита ликвидности, ресурсы между кредитными организациями, вероятно, распределены неравномерно. Средняя ставка по новым депозитам сроком на 1 год для населения в октябре увеличилась на 0,4 процентного пункта до 15,5% (при ставке рефинансирования 7,75%), — отмечают в Сбере.







