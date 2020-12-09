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Вы заметили: сегодня появились новые талоны и цены на проезд в Минске

С 9 декабря в столице повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. В продажу поступили бумажные билеты на одну поездку нового образца.


Стоимость долгосрочных проездных билетов в Минске увеличилась на 15 %.

Кстати, все проездные талоны по старым тарифам будут действительны в течение 30 суток со дня вступления в силу решения об изменении стоимости проезда, то есть по 7 января включительно. Затем их можно обменять на новые в специализированных киосках и кассах с доплатой разницы стоимости.
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