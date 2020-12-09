Вы заметили: сегодня появились новые талоны и цены на проезд в Минске





Стоимость долгосрочных проездных билетов в Минске увеличилась на 15 %.





Кстати, все проездные талоны по старым тарифам будут действительны в течение 30 суток со дня вступления в силу решения об изменении стоимости проезда, то есть по 7 января включительно. Затем их можно обменять на новые в специализированных киосках и кассах с доплатой разницы стоимости.



