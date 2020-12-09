Рабочие «Гродно Азот» выходят из ФПБ

«В настоящее время не совсем радужная ситуация складывается с динамикой членства в «Белхимпрофсоюзе». Если говорить языком цифр, то по состоянию на начало года членами профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» являлись 7261 человек, на 1 ноября 2020-го в первичную организацию входят 6321 работник», - сообщил председатель профкома «Белхимпрофсоюза» на «Гродно Азот» Андрей Рожинский в интервью газете «Гродненский Химик».





Он не уточнил, что стало причиной оттока рабочих из профсоюза. Зато Рожинский признал, что эта ощутимая потеря профсоюзного членства заметно ослабила переговорные позиции организации с нанимателем в части внесения дополнений в коллективный договор и наполнение его дополнительными социальными гарантиями.





В свою очередь, председатель первички Белорусского независимого профсоюза на «Гродно Азот» Андрей Ханевич сообщил, что число членов первички на заводе выросло с 20 в августе до 400 на текущий момент, пишет afn.by



