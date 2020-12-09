Алесь Алехнович, представитель экономической группы Координационного совета и экономический советник Светланы Тихановской просьбу вице-премьера Николая Снопкова о помощи от ЕАБР. , представитель экономической группы Координационного совета и экономический советник прокомментировал просьбу вице-премьера Николая Снопкова о помощи от ЕАБР.





По мнению эксперта, Россия не будет финансировать власти Беларуси в обмен на обещания.





«На самом деле не все так радужно, как это хочет представить белорусская официальная сторона. В 2019 г. ЕБРР и ЕИБ вложили порядка $930 млн. в проекты в Беларуси. Хватит ли средств у ЕАБР, чтобы ежегодно вкладывать в белорусскую экономику порядка $1 млрд.?» — задаётся вопросом экономист.





«На данный момент ЕАБР имеет активный портфель проектов в Беларуси на $1 млрд. При этом весь уставной фонд ЕАБР составляет $7 млрд. Учредителями банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.





Доля Беларуси в уставном фонде 0,99%, т.е. менее $70 млн. Значит Беларусь уже сейчас имеет проектный портфель, который в 14 раз превышает её участие в уставном фонде.





Дальнейшее увеличение доли Беларуси в портфеле ЕАБР может вызвать недоумение других стран-партнёров. Поэтому без увеличения уставного фонда – прежде всего со стороны России, чья доля в уставном фонде составляет 66%, – вряд ли найдутся новые средства для Беларуси», — рассказал Алесь Алехнович.





«С другой стороны, стоит понимать, что увеличение финансирования белоруской экономики со стороны ЕАБР является политическим вопросом. Решение ЕАБР будет зависеть от выполнения «сочинских соглашений» (в том числе ускорение конституционной реформы). Россия закончила финансовую поддержку режима в обмен на воздушные поцелуи.





Больше нет необусловленных кредитов для Беларуси, как это было раньше. А Лукашенко довел страну за 26 лет до такого состояния, когда без внешней подпитки она не может развиваться», уверен советник Светланы Тихановской.





Ранее вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков встретился с главой Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаем Подгузовым 9 декабря в Минске. Заместитель главы правительства не стал ходить вокруг да около и сразу попросил того увеличить количество кредитов для Беларуси.