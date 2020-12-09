+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Низкий курс доллара заманивает в ловушку обменника. Почему нельзя вестись на эту удочку?

Низкие курсы доллара в кассах банков продолжают пугать держателей валютных сбережений. Возникает мысль — неужели доллар будет дешеветь и дальше? Может быть, перевести депозиты в рубли?


Однако сегодня не стоит поддаваться этой сиюминутной слабости, пишет infobank.by

Если вы привыкли копить деньги в долларах, продолжайте это делать и дальше. Почему? Курс евро непредсказуем, он очень резко меняется в зависимости от ситуации на рынке. Курс рубля, как показали события августа и октября, может принести такие неприятные сюрпризы, что приходится пить успокаивающие.

Между тем, доллар сегодня находится на минимумах, и это прекрасный повод, чтобы сделать заначку в американской валюте. Ведь, согласно мнению большинства экспертов, 

к Новому году нас ждет новый скачок курса доллара вверх.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВСПОМНИ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]