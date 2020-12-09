Как сообщает блогер Мотолько, покупателям-держателям дисконтных карт, присылают СМС, что магазины закрыты.

"Сегодня, 9.12, Виталюр на

не работают по "техническим причинам". Мы сообщим вам о возобновлении работы магазинов. Ваш Виталюр!"

Подписчики Мотолько сообщают:





«8 декабря 9 магазинов «Виталюр» были оштрафованы санстанцией. Причина: на магазинах не висят красно-зеленые флаги. Позже привезли флаги и вывесили. У меня всё»





«По информации чата Лебяжий 97% Виталюр просили вывесить кз флаг, они отказались. С завтрашнего (9.12) дня говорят, не откроется (Мястровкая, 27)».