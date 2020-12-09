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«Еврохим» покупает белорусских специалистов в российские проекты

Российская инжиниринговая компания «ЕвроХим-Проект» открыла в Минске представительство. Белорусский офис будет сопровождать развитие новых калийных производств в России.



Как известно, «ЕвроХим-Проект» специализируется на выполнении проектных и строительных работ для нужд «ЕвроХима».

Представительство «ЕвроХим-Проекта» в Минске обеспечит патронат созданию новых предприятий по добыче калийных солей и выпуску удобрений в Волгоградской области и Пермском крае.

В «ЕвроХиме» не скрывают, что заинтересованы в приобретении компетенций белорусских специалистов из ведущих научных, проектных и инженерно-технических организаций.

Руководит «ЕвроХим-Проектом» Сергей Шемет, который в 2011–2015 годах работал в институте «Белгорхимпром». В том самом, который неудачно выступил подрядчиком при возведении калийного комбината в Туркменистане стоимостью $1 млрд.

Аналитики предсказывают, что конкуренция со стороны «ЕвроХим-Проекта» ослабит потенциал белорусских инжиниринговых компаний.
Напомним, что владельцем «ЕвроХима» является российский предприниматель Андрей Мельниченко.

Гендиректором АО «ЕвроХим» в октябре назначен Владимир Рашевский.
TUT.by
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