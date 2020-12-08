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Здесь бизнес не ждет ничего хорошего: показатели не улучшились

Бизнес в Беларуси ожидает дальнейшего ухудшения своего экономического и финансового положения. Наиболее существенными препятствиями для роста деловой активности компании считают неопределенность экономической среды и макроэкономическую нестабильность

Здесь бизнес не ждет ничего хорошего: показатели не улучшились
Исследовательский центр ИПМ провел в ноябре очередной опрос частных компаний. Результаты представлены в работе «Бизнес в Беларуси: ежемесячный мониторинг». Исследователи отметили, что в ноябре ожидания бизнеса ухудшились. В сравнении с октябрем сводный IPM индекс уменьшился с 45,01 до 39,16. Все компоненты индекса снизились по сравнению с октябрем и находятся в зоне спада. Больше всего ухудшились ожидания по поводу производства/продаж, меньше всего – по поводу занятости. Ухудшение затронуло все отрасли, а в наибольшей степени – промышленность, которая еще в октябре сохраняла умеренный оптимизм.

Ни оценка рисков, ни доступность финансирования по сравнению с октябрем не улучшились, отметили аналитики.

Финансовое и экономическое положение

В ноябре бизнес существенно снизил оценки своего текущего экономического и финансового положения. Негативно свое финансовое положение оценивало 34,9% опрошенных предприятий, а экономическое - 31%.

Как отметили исследователи, опрошенные компании также ожидают дальнейшего ухудшения своего экономического и финансового положения. Удельный вес тех, кто ожидает ухудшения или значительного ухудшения своего экономического положения, увеличился с 45,4% до 53,3%. В отношении оценки будущего финансового положения своего бизнеса респонденты стали существенно пессимистичней. Ухудшения или значительного ухудшения своего финансового положения в ноябре ожидали 47% опрошенных компаний, улучшения – только 13,4%. В октябре соотношение ответов было 34,7 против 20,5%.

Тенденция к сокращению объема производства

Ноябрьский опрос бизнеса выявил тенденцию к сокращению объема производства (выполняемых заказов или оказываемых услуг)/продаж компаний. Сокращение или существенное сокращение объемов производства/продаж за последние 2-3 месяца произошло у 48,4% опрошенных компаний. В октябре сокращение отмечала значительно меньшая доля респондентов – 32,5%.

Ожидания у бизнеса относительно дальнейшей динамики производства/продаж также пессимистичные, и они значимо хуже, чем месяц назад. Дальнейшего сокращения производства/продаж ожидают 54,3% компаний (35,8% месяцем ранее).

Что с занятостью

Несмотря на происходящее и ожидаемое сокращение объемов производства и продаж, бизнес не планирует пропорционально сокращать занятость. Существенного сокращения занятости ожидают лишь 4,5% компаний. Большинство (более 60%) опрошенных компаний не планируют сокращать занятость в ближайшие 2-3 месяца.

Ожидания компаний о численности занятых сотрудников полностью соответствует текущей ее динамике – в последние 2-3 месяца компании в среднем увольняли больше сотрудников, чем нанимали.

Ожидание роста цен

Если в октябре компании считали, что динамика их отпускных цен в ближайшие 2-3 месяца будет в среднем соответствовать ее динамике прошедшего месяца, то в ноябре компании начали ожидать ускорения инфляции. В перспективе ближайших 2-3 месяцев рост цен ожидает 38,6% респондентов (49,2% предполагают, что они не изменятся).

Соответственно средний балл оценки фактической и ожидаемой динамики цен значимо различается в сторону ускорения инфляции.

Какие барьеры

Отмечается, что наиболее существенными препятствиями для роста деловой активности в Беларуси в ноябре для респондентов являлась экономическая неопределенность (67,4% респондентов назвала ее в числе пяти ключевых препятствий) и макроэкономическая нестабильность (62,2%). Здесь первое и второе места поменялись местами по сравнению с октябрем.

На третье место в ноябре вышел низкий спрос (упомянут у 49,6% респондентов), а недоверие к правовой системе оказалось на четвертом месте по значимости (43,5% респондентов включили данную проблему, обусловленную текущим политическим кризисом, в свой топ-5 барьеров). Также в пятерке препятствий для расширения деловой активности оказались финансовые проблемы (высокая кредиторская задолженность и неплатежи) – 39,4%. В октябре этот барьер был на 7 месте по значимости.

Отметим, что, по мнению авторов исследования, представленный исходя из результатов опроса набор проблем и динамика бизнес-настроений явно не согласуются с тезисом о начале восстановления белорусской экономики.
ej.by
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