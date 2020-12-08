Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил в парламенте программу деятельности правительства до 2025 года. На мой взгляд, ничего нового она не содержит.





Сколько лет мы слышали, что главной целью государства является повышение благосостояния населения, а воз, как говорится, и ныне там. Средняя зарплата в очередной раз соскочила с фетишной отметки в 500 долларов. Остаются недостигнутыми и многие другие цели.





Все потому, что не там ищете резервы, господа-товарищи правители. Видите ли, уже заговорили о «модификации» оплачиваемого декретного отпуска. Надо понимать, что оплачиваемый декрет по уходу за ребенком будет сокращен с трех до двух лет.





И тут же стали рассуждать о «переформатировании» пенсионной системы с использованием каких-то частных сбережений, в том числе сбережений корпораций.





Ну да, в развитых экономиках пенсионеры могут получать пенсии не из одного государственного источника типа белорусского ФСЗН. Там есть частные сберегательные пенсионные фонды. В Японии, например, корпорации вдобавок к государственным выплачивают и свои пенсии работникам, которые честно отработали в них все свои трудовые годы.





Но этого и в помине нет и не было в Беларуси. Был, помнится, какой-то народный пенсионный фонд, но и его быстро прихлопнули.





Вот если бы премьер заявил, что переходим от распределительной солидарной пенсионной системы к накопительной, то это было бы положительным стимулом. Молодые люди получили бы надежду, что каждому будет открыт индивидуальный пенсионный счет и по истечении 30–40 лет трудовой жизни они получат пенсии сообразно заработанным на протяжении этой жизни зарплатам и доходам.





А так сегодня пенсии – по большому счету всем сестрам по серьгам. А разговор о некоем "переформатировании" социальной системы – не подготовка ли это общественного мнения к очередному повышению пенсионного возраста?





Премьер Головченко заявил о сохранении принципа «зарабатывания денег через увеличение производительности труда». Но как можно сохранить то, чего уже давно нет?





В прошлом году производительность труда увеличилась на 1,3%, а реальная зарплата – на 6,5%. За 9 месяцев этого года первый показатель уменьшился на 0,9%, второй вырос до 8%. Дисбаланс в экономике только углубляется. Бить бы во все колокола, но правительство делает вид, что такой перекос не страшен.





А я вот скажу: не просто страшен, а очень и очень опасен! Получать незаработанные деньги – это, считай, как получать пустые бумажки.





Было сказано, что в правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии на уровне не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. Которую пятилетку и один состав правительства, и второй, и третий никак не могут подойти к этому уровню!





Тем временем долги белорусских субъектов хозяйствования перед бюджетом и ФСЗН, который спонсируется из республиканской казны, вновь вышли на максимум. Эти задолженности со стороны средних и крупных предприятий на 1 октября оцениваются в 3,6 млрд рублей.





Головченко сделал акцент на создании благоприятных условий для инвестирования, снижении рисков для инвесторов и улучшении бизнес-среды. Это действительно актуально, особенно после бурных политических событий августа и осени, которые продолжаются.





Только в результате инвесторы пока выводят из страны свои капиталы, а не увеличивают их здесь, и этому есть объяснение. События показали, что бизнес абсолютно не защищен государством. Даже, наоборот,

создаваемый годами бизнес может быть закрыт за три дня по любым надуманным причинам.

Скажем, не создал профячейку ФПБ.





Кто из зарубежных инвесторов после этого придет в Беларусь?





Премьер озаботился «так называемой утечкой мозгов». Не поздно ли пить боржоми? После августовских событий белорусы тысячами кинулись в соседние Польшу, Украину, Литву.





Только в Польшу уже выехало 20 тысяч специалистов. А впереди всех – «яйцеголовые» айтишники. Релоцировались в первую очередь они, курицы, несущие золотые яйца. Точнее, добывающие для страны валюту. ПВТ зарабатывал в год порядка 2 миллиардов долларов на экспорте своих услуг.





Тут бы Роману Головченко вскрыть главную причину «утечки мозгов». Она, в принципе, всем сознательным людям понятна.





Власти, сфальсифицировав результаты голосования на президентских выборах, плюнули в душу народу, и он не стерпел, вышел на улицу с протестом, с требованием срочно провести новые выборы, честные, демократичные.





Вместо того чтобы покаяться перед народом, исполнить его волеизъявление, власти вот уже четвертый месяц проводят репрессии. Вот и сматываются из страны те, кто нес «золотые яйца».





По оценкам наблюдателей, выступление премьер-министра в парламенте было декларативным, без серьезной конкретики. Нажим на развитие биотехнологий, электротранспорта очевидно связан со ставшей во весь рост проблемой излишков электроэнергии в связи с вводом в действие БелАЭС.









Но это капиталоемкие направления. Где взять деньги? Кредиты с Запада надежно заблокированы, на помощь России также не раскатывай губу, Китай не пойдет навстречу в период политической турбулентности в Беларуси.





Правительством прогнозируется, что 40% инвестиций должны составить собственные средства организаций. Но многие из этих организаций опутаны безнадежными долгами. Долгами всем – государству, банкам, друг другу.

В 2020 году, к примеру, госсектор показал чистые убытки, а не прибыль.

По итогам 9 месяцев убытки в госсекторе достигли более 7 миллиардов рублей. Просроченная дебиторская задолженность составила 5,9 миллиарда рублей, кредиторская – 5,2 миллиарда, просрочка по кредитам и займам – 1,7 миллиарда рублей. А тут еще растущий государственный долг.





Итог такого доклада Р.Головченко – все равно что предложить оголодавшим людям вместо хлеба букет роз.





В докладе прозвучала правильная идея – сместить вектор прогнозирования с объемных показателей на качественные, такие как рентабельность, конкурентоспособность.





Но как реально определить эффективность деятельности белорусских предприятий, которым правительство само разрешает не начислять амортизацию, переносить отрицательные курсовые разницы, вызванные обвальной девальвацией рубля, на следующие два года, чтобы не показывать убытки, дает отсрочки по кредитным выплатам на 10 и более лет?





Как и прежде, правительство планирует доводить директивные задания до министерств, ведомств, те доводят до местных органов власти и предприятий. Другими словами, незыблемая, еще более жесткая командно-административная система сохраняется.





Пусть правительство уже не считает прирост ВВП контрольным показателем, планируя его на следующий год на уровне 1,8%. Оно надеется на рост внутреннего потребления на 1,6%, инвестиций – на 2%, экспорта – на 5,7%.





Авторам прогноза кажется, что рост белорусского ВВП станет не ниже среднемирового. Но это окажется явно нереальным.





Что и говорить, жесткий политический кризис без своего разрешения будет и дальше усугублять экономические проблемы. А потому, повторяю, нужно в первую очередь вскрыть первопричину того, почему вот уже несколько месяцев подряд штормит Беларусь.





Если отдельным лицам власть дороже интересов более девяти миллионов белорусов, то не указать ли этим лицам на дверь?











