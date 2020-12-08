Доллар подешевел пятый раз подряд

С начала декабря значение корзины валют выросло на 0,75% и находится вблизи максимума за три месяца.





Курс доллара упал на 0,0102 BYN до 2,5572 BYN/USD.





За последние пять торгов стоимость американской валюты снизилась на 0,0333 BYN и достигла минимума за 14 дней.





До этого была серия из шести повышений подряд, за время которой стоимость доллара подскочила на 0,0391 BYN до максимума за 26 дней.





Курс евро снижается уже третий день. Сегодня его стоимость опустилась ещё на 0,0108 BYN до 3,0968 BYN/EUR.





Евро опустился до минимума за 11 дней.





Курс российского рубля подскочил на 0,0182 BYN до 3,4742 BYN/100 RUB — максимума за 92 дня.





С начала декабря стоимость сотни российских рублей подскочила на 0,0760 BYN.





Центробанк России

Российский рубль сегодня рекордно укрепляется на бирже в Москве.





Официальный курс доллара на завтра обвалился на 59 копеек до 73,6618 RUB/USD — минимума за 97 дней (на неделю больше трёх месяцев).





Аналогичный курс евро рухнул ещё сильнее сразу на 77 копеек до 89,2044 RUB/EUR — минимума за 78 дней.







