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Страны G7 выступили за регулирование цифровых валют

Страны Группы семи (G7) решительно поддерживают необходимость регулирования цифровых валют.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минфина США по итогам видеоконференции министров финансов и глав ЦБ стран "семерки", а также представителей Еврокомиссии и Еврогруппы, глав Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

"Они <...> обсудили текущие меры реагирования на меняющийся ландшафт криптоактивов и других цифровых активов, а также работу национальных властей по предотвращению их использования в злонамеренных целях и незаконной деятельности. В G7 существует решительная поддержка необходимости регулирования цифровых валют", - отмечается в заявлении, передает ТАСС.

Одной из центральных тем совещания стала борьба с распространением коронавируса нового типа. Как указали в американском ведомстве, "министерства финансов и центральные банки G7 поддерживают регулярные контакты и продолжают координировать своевременные и эффективные действия в ответ на пандемию COVID-19". В этом году они уже в 12-й раз провели консультации по ситуации вокруг пандемии и восстановлению мировой экономики.
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