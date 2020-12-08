15 ИТ-компаний перенесли деятельность из Беларуси в Латвию. Это 1000 рабочих мест
Иностранные инвесторы создали в Латвии за девять месяцев 2300 новых рабочих мест. Из них около 1000 создали белорусские компании, пишет Sputnik со ссылкой на Baltic Course.
За девять месяцев этого года Латвия привлекла иностранные инвестиции в размере 204 миллионов евро, сообщил директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспарс Рожкалнс. По его словам, за это время инвесторы создали в стране 2300 новых рабочих мест — в основном в сфере ИТ.
Кроме того, в этом году перенесли свою деятельность из Беларуси в Латвию 17 предприятий, и 15 из них — ИТ-компании. Они создали в около 1000 новых рабочих мест.
В то же время Рожкалнс выразил уверенность в том, что для дальнейшей привлечения инвестиций важно упорядочить бюрократические процессы. LIAA, по его словам, попытается сократить административное нагрузку, чтобы ускорить обслуживание иностранных инвесторов, в том числе тех, кто уже работает в Латвии.
Как один из позитивных аспектов в привлечении иностранных инвесторов директор LIAA упомянул доступность офисов. Он признал, что до кризиса из-за пандемии COVID-19 найти подходящее помещение могло быть проблемой, однако сейчас, когда большая часть предприятий работает удалённо, проблемы с доступностью офисов нет.
13:07 08/12/2020
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