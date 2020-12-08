Всемирный экономический форум впервые пройдет не в Швейцарии
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2021 году впервые будет не в швейцарском Давосе. ТАСС сообщает, что ВЭФ перенесли в Сингапур. Даты проведения — 13−16 мая.
Традиционная Давосская неделя состоится с 25 по 29 января в онлайне. Также у ВЭФ будет саммит в Токио 6−7 апреля.
ВЭФ — некоммерческая организация, которой в 2021 году исполнится 50 лет. Ее члены — около тысячи компаний со всего мира.
В Давос на форум приезжают не только бизнесмены, но также влиятельные люди, политики.
12:14 08/12/2020
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