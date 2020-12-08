Угадавший в прошлом году поражение Дональда Трампа на президентских выборах, датский инвестбанк ожидает в следующем году рекордного роста корпоративных дефолтов из-за перегретой антикризисными кредитами экономики, пишет kommersant.ru





Кроме того, аналитики банка считают, что по источникам и распространителям фейковых СМИ будет нанесен мощный удар при помощи технологии блокчейн, а введение безусловного базового дохода приведет к опустению больших городов.





Saxo Bank описывает свои 10 «шокирующих предсказаний» как «серию маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной».





В прошлогоднем прогнозе Saxo Bank, в частности, обещал, что в 2020 году произойдет «подрыв устоев» существующего миропорядка, а Дональд Трамп проиграет президентские выборы. Комментируя «шокирующие предсказания» на 2021 год, директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен отметил:





"Пандемия COVID-19 и трудный ход выборов в США приблизили то, что могло казаться далеким будущим, ускорили практически каждую социальную и техническую макротенденцию".





По мнению Saxo Bank, отступление коронавируса под воздействием массовой вакцинации в 2021 году резко повысит риски корпоративных дефолтов. Аналитики банка отмечают, что «пандемия усилила накопление долговой нагрузки, которое приобрело опасный размах еще во время финансового кризиса 2008 года.





Политика практически неограниченного обеспечения ликвидности и смягчения условий финансирования увела доходности государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций на исторические минимумы, заставив инвесторов переходить на рискованные активы.





Задним числом, однако, окажется, что во время пандемии экономика была чрезвычайно перестимулирована, и после вакцинации она очень скоро перегревается.





Инфляция вырастет, а безработица упадет так быстро, что ФРС позволит доходностям "длинных" казначейских бумаг уйти вверх, потянув за собой и более рискованные облигации.





Количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума, причем первыми рухнут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось трудно даже в здоровой докоронавирусной экономике».





Впрочем, по мнению Saxo Bank, одной крупной корпорации придется пойти на решительные меры, чтобы снизить растущие риски. По мнению банка, в 2021 году интернет-ритейлер Amazon «купит» Кипр.





Дело в том, что «Amazon и другие высокотехнологичные гиганты с опаской смотрят на правительства, которые считают, что те стали слишком могущественными и платят слишком мало налогов. И вот в 2021 году Amazon перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр.





Там с распростертыми объятиями встретят гигантскую корпорацию и ее налоги, которые помогут стране снизить отношение долга к ВВП, который сейчас составляет почти 100%.





Консультанты от Amazon "помогут" Кипру переписать его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими ставками налога на прибыль и других налогов,— говорится в прогнозе Saxo Bank.— Но европейские регуляторы быстро разберутся в происходящем и примут меры против Amazon, заставив компанию сменить методы, а Кипр — привести налоговое законодательство в соответствие с другими странами ЕС.









США и другие страны в 2021 году тоже пойдут в наступление на монополии, возомнившие о себе слишком много».





В самом ЕС ситуация окажется непростой. На первый план в решении проблем выйдет Германия, которая окажет финансовую помощь другой ведущей экономике Европы — Франции.





По мнению Saxo Bank, «в 2021 году государственный долг Франции превысит 120% ВВП. Несмотря на крупный пакет стимулирования в объеме €100 млрд и программу государственных гарантий на 90% корпоративных кредитов, Франции не удастся избежать волны банкротств, так как многие компании в сфере услуг не выдерживают прерывистой серии карантинных закрытий.





Учитывая плохое состояние государственных финансов, а также и без того огромную задолженность, у Франции не остается другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Германии, чтобы ЕЦБ напечатал достаточно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал».





В отношении развивающихся стран аналитики дают более оптимистичные прогнозы.





«В 2021 году экономисты обнаружат, что темпы экономического роста во многих странах с пограничной и развивающейся экономикой в последние годы катастрофически недооценивались.





Внимательный анализ показывает, что некоторые технологии могут обеспечивать там гораздо большее повышение производительности в частном секторе, чем наблюдается в последние десятилетия в развитых странах,— считают в датском банке.— Внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорости обмена данными.





Кроме того, уже сейчас идет революция финтеха и электронных банковских систем, давшая миллиардам людей доступ к цифровой экономике при помощи мобильных устройств.





Наконец, развитие беспилотников произведет революцию в доставке, снизив издержки на жизнь вдали от крупных городов. Беспилотные технологии вместе с автоматизацией будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая производительность труда в слаборазвитых сельских регионах по всему миру».





Технологический прорыв ожидается и в энергетике.





«В 2021 году передовые системы искусственного интеллекта решат сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы, из-за чего откроется путь к коммерческому использованию ядерного синтеза. Проект реактора SPARC, одобренный в 2020 году в MIT как обещающий удешевление термоядерной энергии, резко усовершенствуется благодаря новым технологиям ИИ.





Кроме того, обильное государственное и частное финансирование позволит реализовать новую технологию за считаные годы,— говорится в прогнозе банка.— Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству.





Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости.

Самое главное: энергия ядерного синтеза сделает практически каждую страну независимой в продовольственном и энергетическом отношении, обеспечит самое большое и быстрое в истории повышение уровня жизни».

Еще одной прорывной технологией в 2021 году станет блокчейн. С его помощью будет нанесен мощный удар по источникам и платформам распространения фейковых новостей, захлестнувших в последнее время весь мир.





«Крупные СМИ и социальные сети будут вынуждены принять новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом с проверкой как содержания, так и источника.





Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимым для всех, а любую новость даст проследить до первоисточника, подавляя ложную информацию, не подтверждаемую другими источниками,— полагают в Saxo Bank.— Такие компании, как Twitter и Facebook, осуществят крупные инвестиции в разработку этих методов, причем их заботит прежде всего самосохранение, поскольку угроза внешнего регулирования в последние годы дошла до опасного уровня.





Альтернативные новостные сайты с их теориями заговора вроде QAnon, дезинформация о пандемии COVID-19, ложные свидетельства подтасовок на выборах — все это в одночасье исчезнет с их платформ.

Реальность победит».

На финансовом рынке Saxo Bank ожидает приход новой китайской цифровой валюты, которая «спровоцирует тектонические сдвиги потоков капитала. "Цифровое средство электронных платежей" (DCEP) — это цифровая версия юаня (CNY), основанная на блокчейне.





Народный банк Китая намеревается сделать следующий шаг и заодно повысить эффективность монетарных и фискальных мер за счет дальнейшего отказа от наличных денег и обеспечения финансовой инклюзивности».





По мнению аналитиков банка, «предоставление иностранцам полного доступа к китайским рынкам капитала ослабит главный аргумент иностранных инвесторов против использования юаня для торговли и инвестирования — сомнение в его ликвидности и в прямом доступе к их вложениям внутри Китая.





Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, конкурирующей с долларом за статус резервной, обеспечит рост внутреннего потребления, финансирование совершенно новой пенсионной системы и углубление рынка капитала страны».





Еще одним последствием пандемии COVID-19 датский инвестбанк видит введение безусловного базового дохода (ББД), который приведет к запустению больших городов.





По его мнению, «пандемия ускорила К-образное движение экономики, которое и без нее усиливало неравенство. Дохода одного человека уже далеко недостаточно для содержания семьи, а развитие технологий, программ, ИИ и автоматизации снижает зарплаты и уничтожает рабочие места во множестве отраслей.









Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи ББД.





Введение ББД поменяет отношение к роли работы в жизни, так что многие молодые люди остаются жить там, где выросли. Тем временем и профессионалы, и малоквалифицированные работники в больших городах начинают увольняться, потому что предложение на рынке труда падает, а с ним и качество жизни, тесные квартиры в криминализованных районах теряют привлекательность».





В целом же, по словам Стина Якобсена, «пандемия COVID-19 ускорила практически каждую макротенденцию последних лет… Близится эпоха безусловного базового дохода, означающая новую жизнь и новые приоритеты. Потребуется также новый способ перераспределения благ, иначе все ресурсы окажутся сконцентрированными в руках монополий и действующих рантье.





Один из главных факторов, обеспечивающих такое будущее,— увеличение доступной энергии на душу населения практически без негативных последствий для окружающей среды — дополнительной энергии хватит на питание высокотехнологичных систем вроде передового ИИ и квантовых компьютеров».