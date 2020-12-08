



7 декабря на очередном расширенном совещании властей по экономическим вопросам из уст всех руководителей звучало много удручающих фраз, среди которых были «крайне сложные условия», «один из самых сложных периодов снижения глобальной экономической активности», «главный шок года — коронавирус» и другие.





Но при этом и обнадеживающих определений было довольно много. Например, оказалось, что у нас «сохранена финансовая стабильность в банковской сфере», «с положительным результатом сработали многие сферы экономики».





Более того, по оценкам правительства, при ВВП, даже равном 99,2%, «Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономики не только среди соседей, но и в целом по Европе». Так утверждает премьер-министр Роман Головченко.





Узнали у эксперта, стоит ли радоваться показателям, приведенным властями.





— Тогда у меня вопрос, почему у нас, опережающих всю Европу, доходы на душу населения не менее чем в два раза ниже, чем в Литве, раза в три ниже, чем в Эстонии, и в 4-5 раз ниже, чем в Германии? И это при условии, что накануне развала СССР мы имели ВВП на душу примерно такой же, как у соседей, — размышляет кандидат экономических наук, доцент Леонид Злотников.





В экспресс-комментарии «Салідарнасці» он объяснил, как растет белорусский ВВП, и почему этому не стоит радоваться.









— Действительно, если взять соседние страны, то у них ВВП вследствие влияния коронавируса серьезно упал, и на 7%, и на 10%. Во многих странах закрылись объекты сферы обслуживания, сократилось авиасообщение, которое приносило большие доходы.





Ведь ВВП создается не только из доходов заводчан, а работников всех сфер — в ресторанах, отелях, у перевозчиков, которые туристов возят. Коронавирус в других странах значительно больше ударил по сфере услуг, чем у нас, по той причине, что у них занятость в этой сфере большая.





Если рассмотреть структуру занятости, то в развитых странах, например, в машиностроении или обрабатывающей промышленности работает мало людей. А производительность труда при этом в разы больше, чем у нас за счет инновационных технологий. Гораздо больше людей там работают в сферах услуг или искусства. Соответственно, в этих сферах создается ВВП больше, чем в сфере производства.





В странах с примитивной экономикой, наоборот, много людей работают на заводах. У нас заводы из-за пандемии никто не закрывал, все получали зарплаты, показатели формировались за счет количества работающих.





— Имеют ли под собой реальную основу утверждения главы правительства о том, что «с положительным результатом сработали сферы сельского хозяйства, строительства, связи и информации, финансовый сектор, а складские запасы снижаются»?





— Поскольку у нас не понимают, что такое ВВП, поэтому и остальными показателями гордятся. А здесь, на самом деле, плакать надо.





Допустим, в сельском хозяйстве у нас эффективность работы фермеров, которые используют всего 2,7% пашни, в 9 раз выше, чем в общественных хозяйствах. Вот и вся эффективность!





Как-то в середине 2000-х один известный аграрий-депутат с гордостью говорил мне: посмотрите, какое эффективное у нас сельское хозяйство, мы создаем 10% ВВП страны.





На что я ему ответил, что у американцев в сельском хозяйстве создается только 1% ВВП, но при этом в натуре в расчете на одного работника они создают продукции на порядок больше, чем белорусы.





Потому что там все автоматизировано, технологии безлюдные, искусственный интеллект и т.д. Там один человек делает больше, чем наше хозяйство. И хорошую зарплату получает только один человек.





Когда я слушаю нашего премьера, я вспоминаю этого агрария, который не знает, что означает показатель ВВП, и гордится только потому, что не понимает, как работает экономика.





Одним из существенных факторов роста нашего ВВП является зарплата. По данным Белстата, средняя зарплата в реальном выражении выросла на 7%. А наш ВВП примерно наполовину составляют пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетникам.





Все эти доходы повышают из последних сил, за счет искусственного роста. Ведь зарплату можно выплатить только из того, что создаст экономика. А у нас вместо этого создается ВВП, роста которого в то же время не наблюдается.





Значит, зарплата повышалась за счет вброса необеспеченных товарами денег. Этот искусственный рост зарплат «съедают» цены и в первом полугодии следующего года нам следует ожидать высокой инфляции, которая снова обесценит доходы населения.





Мы не стали создавать больше, мы просто раздали на руки деньги. Так можно и по миллиону всем напечатать и один месяц гордится тем, что мы живем при коммунизме. Но только один.





— Среди перечисленных на совещании заслуг отмечена и «финансовая стабильность на валютном рынке». Долго ли смогут удерживать доллар?





— Что касается «стабильности курса доллара», то это дело времени. Вслед за ростом цен неминуема девальвация рубля. Но он и так растет, в начале года был 2,15 рубля, сейчас — 2,5 рубля. Год назад я предсказывал в худшем случае 2,8 рубля к концу этого года, тогда это казалось фантастикой.





На следующий год предсказывать не берусь, потому что все плавные тенденции рушатся и могут быть всякие скачки. Но то, что доллар будет расти, очевидно.





Метод, когда экономику «накачивают» незаработанными деньгами, а потом гордятся высокими показателями, используется у нас регулярно.





Как это происходит, можно увидеть на небольшом примере. Когда распался Советский Союз, билет в метро стоил 5 копеек. Сейчас он стоит 70 копеек, но при этом во время нескольких девальваций мы уже откинули семь нулей. Это значит, все цены выросли в 10 миллионов раз! И прибавьте сюда еще 70 копеек против 5.





А, например, в той же Украине, которой нас постоянно пугают, в начале 90-х доллар стоил 5 гривен, сейчас без всяких девальваций — примерно 30 гривен, то есть рост в 6 раз. И мы здесь как раз движемся не в сторону европейских государств, и даже не в сторону Украины, а куда-то в сторону Зимбабве, где тоже хорошо умеют печатать деньги, — делает неутешительные выводы ученый.



