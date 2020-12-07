Более 80% проверенных такси работали с нарушением

"Специалисты усиленно работали во всех регионах. За месяц осмотрено более 1,8 тыс. автомобилей, выявлено 1 480 нарушений, выдано более 400 предписаний (требований) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения. Перевозчики смогут продолжить деятельность лишь в том случае, если исправят имеющиеся нарушения", - цитирует сообщение interfax.by





В числе выявленных нарушений, напрямую влияющих на безопасность, специалисты называют несвоевременное прохождение техосмотра, отсутствие медосмотра водителя перед выездом на линию и предрейсовой проверки технического состояния автомобиля.





"Были и антирекорды: в Гродненском регионе у одного из таксистов во время рейда инспекторы выявили 15 нарушений. Ни одно из требований, предъявляемых к внешнему и внутреннему оформлению такси, соблюдено не было, таксометр в салоне отсутствовал. У автомобиля не было допуска к участию в дорожном движении, имелись проблемы с документами. Договора обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром также не оказалось. Выяснилось, что водитель занимался незаконным предпринимательством. Соответствующие материалы по данному случаю направлены в налоговую инспекцию", - рассказали в инспекции.





Кроме того, во время республиканской проверки

были безуспешные попытки таксистов скрыться от специалистов Транспортной инспекции, добавили там.

