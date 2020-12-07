В третьем квартале текущего года депозиты физлиц сократились на 1,2 млрд рублей, или на 6,5%. На 1 октября их общий объем составил 17,62 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Нацбанка.





Рублевые вклады составили 26,6% общего объема, за третий квартал они уменьшились на 9%, или на 462 млн рублей — до 4,68 млрд.





Валютные депозиты (в долларовом выражении) сократились на $805 млн, или на 14,1% — до $4,9 млрд.





Отзывные вклады на 1 октября составили 31,6% общего объема.





Крупнейшим держателем депозитов физлиц остается Беларусбанк — 49,1% общего объема на 1 октября.





В первую пятерку также входят Белагропромбанк (17,9%), Банк БелВЭБ (5,2%), Белинвестбанк (3,9%) и БПС-Сбербанк (3,6%).