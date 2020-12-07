Главу Нацбанка свалил коронавирус?





НБРБ был представлен только заместителем председателя правления Сергеем Калечицем.





Тем временем, БелТА пишет, что "правительство и Национальный банк внесли на рассмотрение президента пакет прогнозных документов. Чтобы получить по ним всесторонние мнения и сверить предлагаемые подходы с руководителями местных органов власти, на соответствие к главе государства приглашен широкий состав участников, в том числе высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, губернаторы".



