



Удар пандемии по менее обеспеченным людям оказывается более сильным: они зачастую заняты в профессиях, которые не предполагают удаленной работы, с большей вероятностью живут в перенаселенных районах и, как следствие, сталкиваются с повышенными рисками заражения.





В развивающихся экономиках доля малообеспеченных домохозяйств, как правило, выше, чем в развитых, но у властей этих стран в силу фискальных ограничений может быть недостаточно возможностей для помощи населению и борьбы с пандемией, включая всеобщую вакцинацию.





В таких условиях одна из ключевых мер — массовое тестирование людей без симптомов заболевания, подчеркивают экономисты МВФ на основании недавнего исследования: стоимость тестов уже сократилась до $5 и может в дальнейшем упасть до $1 и ниже, а выигрыши для экономики огромны, показывает моделирование.





Экономисты МВФ строят модели для репрезентативной развивающейся экономики: эпидемиологическую, которая учитывает, что люди придерживаются различных стратегий в зависимости от уровня дохода, и экономическую, которая позволяет оценить последствия для ВВП.





Они установили, что если тестирование выявит 50% бессимптомных носителей, то количество смертей от COVID-19 сократится на 75%. Для этого необходимо еженедельно тестировать не менее 60% населения, а точность теста должна составлять как минимум 80%.





Если вообще не тестировать людей без симптомов, то ВВП в рассматриваемой экономике может за год сократиться на 15%: когда риски заражения чрезмерно высоки, люди будут максимально ограничивать экономическую активность.





Массовое тестирование с изолированием инфицированных позволяет сократить потери до 3,3% ВВП, а также способствует борьбе с неравенством, поскольку основным бенефициаром такой меры будут менее обеспеченные и более уязвимые во время пандемии домохозяйства.





«Что имеем — не храним, потерявши — плачем»: только лишившись международного экономического сотрудничества, страны осознают его важность, сетует в своем блоге один из самых влиятельных экономистов мира, профессор Гарварда Джеффри Фрэнкель.





Идеи экономического сотрудничества часто воспринимались скептически и в обществе в целом, и самими экономистами, признает он. Люди привыкли воспринимать участие своей страны в международных организациях — например, в ВТО, МВФ или ООН — как угрозу суверенитету, а исследования ставили под сомнение выгоды стран от координации экономической политики, такие работы есть и у самого Фрэнкеля.





«Затем появился Дональд Трамп и сделал международное сотрудничество очень трудным, если не невозможным», — считает Фрэнкель, проводя параллели с традиционным школьным образованием: ученики часто скучали на уроках, а эксперты называли офлайн-обучение устаревшим подходом, но после закрытия школ из-за пандемии все мечтают в них вернуться.





После того как администрация Джо Байдена приступит к работе, США предстоит вновь присоединиться к глобальным попыткам наладить международное сотрудничество. Разумеется, приоритетом будет здравоохранение, продолжает Фрэнкель: Байден уже объявил, что намерен отменить указ Трампа о выходе из ВОЗ.





Еще одна международная проблема, которую ни одна страна не может преодолеть в одиночку, как и пандемию, — изменение климата, и США также необходимо как можно скорее вернуться к работе над ее решением в рамках Парижского климатического соглашения, призывает Фрэнкель.









Но пандемия, вызвав самую масштабную глобальную рецессию со времен Великой депрессии, вернула на повестку дня и международную координацию макроэкономической политики. Развитые страны должны действовать сообща, применяя фискальные стимулы, призывает Фрэнкель, поскольку это позволит усилить позитивный эффект для экономической активности во всем мире.





По оценкам МВФ, если страны G20 с наибольшими бюджетными ресурсами в 2021 году скоординированно направят на развитие инфраструктуры по 0,5% своих ВВП и еще по 1% в ближайшие годы, а страны с более жесткими фискальными ограничениями изыщут хотя бы треть от этой суммы, то к 2025 году уровень мирового ВВП может дополнительно вырасти почти на 2%.





Для сравнения: если те же инвестиции не будут скоординированы, то эффект для глобального ВВП будет в полтора раза ниже — 1,2%.