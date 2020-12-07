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Беларусы в ноябре продолжали скупать валюту

Население Беларуси осталось в ноябре чистым покупателем валюты, однако общий баланс по рынку сложился в пользу предложения, свидетельствуют данные Нацбанка.

Оборот валютного рынка в ноябре составил 6,336 млрд долларов и стал самым низким с июня. При этом продажа валюты превысила ее покупку на 149 млн долларов.

Физлица в ноябре купили валюты на 801,3 млн долларов, а продали на 702,3 млн долларов. На чистой основе население купило 99 млн долларов.

Банки в ноябре купили валюты на 3,23 млрд долларов, а продали почти на 3,25 млрд долларов. Они стали чистыми продавцами в размере 14,2 млн долларов.

Субъекты хозяйствования — нерезиденты в ноябре купили валюты на 14,2 млн долларов, а продали на 76,9 млн долларов, оставшись чистыми продавцами в размере 62,7 млн долларов.

Субъекты хозяйствования — резидента в прошлом месяце купили валюты на 1,65 млрд долларов, а продали на 1,83 млрд. Они также выступили чистыми продавцами в размере 171 млн долларов.

Оборот валютного рынка за 11 месяцев составил 75,4 млрд долларов. Баланс в январе-ноябре сложился в пользу покупки валюты в размере 1,46 млрд долларов.

Население за 11 месяцев купило валюты на 9,2 млрд долларов, а продало — на 7,47 млрд, став чистым покупателем в размере 1,74 млрд долларов.

Банки в январе-ноябре продали купили валюты на 38,22 млрд долларов, а продали на 38,9 млрд долларов, обеспечив чистую продажи в размере 681,4 млн долларов.

Субъекты-нерезиденты купили валюты на 242,1 млн долларов, а продали — на 788,3 млн, в итоге став чистыми продавцами в размере 546,2 млн долларов.

Субъекты-резиденты за 11 месяцев купили валюты на 20,9 млрд долларов, а продали на 19,95 млрд. Они также обеспечили чистую покупку валюты в 946,4 млн долларов.
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