Для расчета всех интегрированных показателей используются балансы ответов, которые представляют собой разницу между количеством ответов типа "больше" (улучшилось, увеличилось, высокое, хорошее) и ответов типа "меньше" (ухудшилось, уменьшилось, низкое, плохое), пишет "Ежедневник"





Согласно данным Нацбанка, за ноябрь 2020 года СИЭН продолжил свое снижение на фоне негативных тенденций в экономике и политике государства.





Так если в октябре СИЭН находился на отметке минус 6,9 пункта, то за ноябрь опустился до отметки минус 12,6 пункта, то есть почти вдвое. Однако, если сделать поправку на сезонность, так как к зиме индекс всегда падает, то снижение будет менее значительным – с минус 5,2 в октябре до минус 6,9 в ноябре.





На самом низком уровне индекс находится в транспортной отрасли – на отметке минус 20,8 пунктов с учетом сезонности. За транспортом находится строительство – минус 17,4 пункта. Немногим отстает торговля – минус 12,4 пункта.





Единственная, кто находится еще в плюсе, пока находится, так это промышленность – плюс 1,1 пункта, хотя еще в октябре было 2,2.









Впрочем, в белорусской экономике были времена и похуже, когда в 2005 году СИЭН опустился до отметки минус 18,7 пунктов. Правда, если не декабрь, то будущий год вполне может побить этот антирекорд. Если раньше мы могли рассчитывать на какую-то нефтяную и газовую поддержку России, то теперь и на это надежды нет. судя по ответам анкетируемых предприятий, они также не ожидают ничего хорошего. Причем, пессимизм начинает преобладать очень серьезно.





Так в промышленности ожидание изменения объемов производства еще в октябре было положительным на отметке 1,2 пункта, а уже в ноябре мгновенно опустилось до минус 6,7.





В торговле ожидание изменения объемов продаж уже было отрицательным и находилось на отметке минус 6,6 пунктов, а в ноябре оно опустилось до минус 11,8 пунктов. И это несмотря на грядущие праздники, когда торговля обычно идет на подъем.





На транспорте ожидание изменения объемов заказов с минус 22,3 пунктов в октябре опустилось до минус 33,2.





Не таких серьезных изменений пока ожидают в строительстве, но и оно движется вниз. Так ожидание изменения численности занятых в октябре находилось на отметке 13,8 пунктов, а ноябре уже минус 17,7 пунктов.