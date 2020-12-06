Всем известный белорусский хлеб «Нарочанский» отправился в Канаду

Как отметил генеральный директор КУП «Минскхлебпром» Андрей УЛЕЗЛО, в настоящее время туда отправился первый шеститонный контейнер. Также в этом году поставки наладились и в Казахстан.