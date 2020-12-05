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Умер Виктор Мороз, бывший гендиректор бобруйских «Беларусьрезинотехники» и «Белшины»

5 декабря, в 71-летнем возрасте скончался Виктор Аркадьевич Мороз — бывший генеральный директор двух бобруйских ОАО «Беларусьрезинотехника» и ОАО «Белшина».

Виктор Мороз. Фото «Вечерний Бобруйск»


Под руководством Мороза «Беларусьрезинотехника» преобразовалась в открытое акционерное общество. За время его руководства на предприятии расширился ассортимент продукции, были налажены новые партнерские связи, укрепилась социальная сфера.

По предварительным данным причиной смерти Виктора Мороза стало заболевание легких, пишет Могилев.онлайн.
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