Виктор Мороз. Фото «Вечерний Бобруйск»









Под руководством Мороза «Беларусьрезинотехника» преобразовалась в открытое акционерное общество. За время его руководства на предприятии расширился ассортимент продукции, были налажены новые партнерские связи, укрепилась социальная сфера.



