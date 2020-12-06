Беларусь вошла в Топ-15 ведущих экспортеров гравия в мире

В 2019 году Беларусь от экспорта гравия выручила 71,7 млн ​​долларов, заняв по результатам продаж 14-е место в мире. На долю Беларуси пришлось 2,7% всего мирового экспорта мелких камешков. Годовой прирост продаж этого товара Беларусью составил 53,4%.Об этом свидетельствуют данные портала worldstopexports.com.





Топ-15 стран, экспортировавших гравий на самую высокую долларовую стоимость в течение 2019 года:





Китай: 369,6 млн долларов США (13,8% от общего экспорта гравия).

Германия: 236,4 миллиона долларов (8,8%)

Норвегия: 228,9 млн долларов (8,6%)

Бельгия: 172,6 млн долларов (6,5%)

Франция: 124,5 млн долларов (4,7%)

Австрия: 112,8 млн долларов (4,2%)

Канада: 95 миллионов долларов (3,6%)

Мексика: 91,5 млн долларов (3,4%)

Италия: 91,3 млн долларов (3,4%)

Великобритания: 87,7 млн ​​долларов (3,3%)

Малайзия: 84,5 млн долларов (3,2%)

Вьетнам: 78,4 млн долларов (2,9%)

Индонезия: 71,9 млн долларов (2,7%)

Беларусь: 71,7 млн ​​долларов (2,7%)

Индия: 68,3 млн долларов (2,6%)

В стоимостном выражении указанные 15 стран отправили 74,2% мирового экспорта гравия в 2019 году.