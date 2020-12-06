Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест

Об этом сообщила Bild am Sonntag, передае т Укринформ.





Дочерние компании Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines – в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.





По данным издания, German airline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тысяч рабочих мест.





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Отмечается, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.







