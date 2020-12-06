Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест
До конца текущего года германская авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тысячи человек
Об этом сообщила Bild am Sonntag, передает Укринформ.
Дочерние компании Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines – в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.
По данным издания, German airline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тысяч рабочих мест.
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Отмечается, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.
09:23 06/12/2020
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