Правительство изменило условия повышения зарплат





В соответствии с документом, теперь организации независимо от формы собственности не смогут повышать тарифные ставки (тарифные оклады) при наличии задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды. Повышение возможно только после погашения задолженности. Исключение сделано для организаций, которым решением президента, областных и Минского горсовета предоставлена отсрочка по погашению такой задолженности при условии своевременной уплаты текущих платежей в бюджет.





Ранее данное правило не распространялось на бюджетные организации и приравненные к ним. Также добавилось исключение для организаций, получивших рассрочку.





Постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.