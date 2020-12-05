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Правительство изменило условия повышения зарплат

Совет министров постановлением №698 от 3 декабря внес изменения в свое постановление «О некоторых мерах по выплате заработной платы работникам отраслей экономики».


В соответствии с документом, теперь организации независимо от формы собственности не смогут повышать тарифные ставки (тарифные оклады) при наличии задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды. Повышение возможно только после погашения задолженности. Исключение сделано для организаций, которым решением президента, областных и Минского горсовета предоставлена отсрочка по погашению такой задолженности при условии своевременной уплаты текущих платежей в бюджет.

Ранее данное правило не распространялось на бюджетные организации и приравненные к ним. Также добавилось исключение для организаций, получивших рассрочку.

Постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Reform.by
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