Романчук: «Строить резиденции деньги есть, а поддерживать семьи – нет?»

Премьер-министр Роман Головченко анонсировал «переформатирование пенсионной системы» и сокращения декретного отпуска. Как это скажется на белорусах?





«Идет циничное выдавливание: мы будем платить вам минимальную социальную пенсию, а остальное накапливайте сами»





По словам премьера, Беларуси необходимо переформатирование пенсионной системы «для сохранения стабильности пенсионного обеспечения»: «Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей».





– Полагаю, в ФСЗН видят, что на текущие выплаты пенсий уже не хватает ресурсов. Поэтому правительство предпринимает попытку свалить ответственность на людей. Идет циничное выдавливание: мы вам будем платить минимальную социальную пенсию, а остальное накапливайте сами. Да, инструменты частного сбережения, тем более корпоративных пенсионных счетов широко распространены в мире. Но боюсь, в Беларуси будет своя специфика, – считает Ярослав Романчук.





Экономист обратил внимание на три момента. Во-первых, он опасается, что новые механизмы станут для работников и нанимателей обязательными.





– Что будет означать для них дополнительный налог. А ведь у нас многие люди живут от зарплаты до зарплаты, едва сводя концы с концами, – сказал собеседник.





Напомним, что сейчас наниматель уплачивает в ФСЗН 34% процента от фонда заработной платы, еще 1% отчисляет с зарплаты сам работник.





Во-вторых, экономист задается вопросом, как будут использоваться отчисления.





– Хорошо, государство заставит бизнес открывать пенсионные счета на работников. А потом куда пойдут эти деньги? Будет ли дана возможность инвестировать в финансовые инструменты по всему миру? Или, как это у нас часто бывает, прикажут инвестировать исключительно в облигации Минфина и госорганизаций, чтобы поддерживать их на плаву? – задается вопросом Яросалв Романчук.









В-третьих, экономист не видит предпосылок для роста пенсий без роста экономики:





– Чтобы выросли пенсии, нужно чтобы экономика росла и становилась более производительной. Но власти думают не о том, как создать точки роста экономики и избавиться от токсичных активов, а о том, как забрать деньги у населения. Думаю, на деле с переформатированием пенсионной системы пенсии станут меньше, а правительство скажет: мы вам дали возможность больше накапливать на старость, что же вы не накапливали?





«Деньги на то, чтобы строить резиденции, есть, а на то, чтобы поддерживать семьи, – нет»





Как рассказал премьер, правительство также обсуждает вопрос сокращения декретного отпуска. По его словам, один из вариантов изменений — оставить декрет трехлетним, но оплачивать только два года.





– Здесь тоже все просто: денег катастрофически не хватает, бюджет не сбалансирован, предприниматели уезжают, инвесторы не приходят, поэтому правительство думает, как сэкономить. Деньги на то, чтобы строить резиденции и реализовывать проекты под пару миллиардов долларов, есть, а на то, чтобы стимулировать рождаемость и поддерживать семьи, – нет. И никто не смотрит, что проекты, в которые власти вкладывают миллиарды долларов, убыточны и вгоняют в долги целые сектора экономики. Вот такие своеобразные приоритеты белорусского правительства, – сказал Романчук.





Ранее Александр Лукашенко подчеркивал, что отпуск по уходу за ребенком, который в Беларуси длится до достижения детьми трех лет, является одним из самых продолжительных в мире. Специалисты говорят, что декретный отпуск действительно можно сократить, но тогда нужно развивать инфраструктуру для детей раннего возраста, решать вопросы с садиками для детей до 3 лет.





Смогут ли власти решить эту проблему?





– Соответствующая инфраструктура появится – но только в отчетах чиновников. Этот вопрос из той же оперы, что обещание средней зарплаты в тысячу долларов, увеличение объема экспорта товаров и услуг до 50 миллиардов долларов к 2025 году и другого подобного, что говорили власти за последние 20 лет, – считает Романчук.





– Раньше позиция белорусских властей была в том, что они хотя бы в социальной защите населения делают что-то отличное и позитивное от соседей. Хотя это уже далеко не так. Поляки, например, вводят выплаты на каждого ребенка до 18 лет, – отметил экономист. – Теперь же власти и вовсе собирают по миру самый плохой опыт и отказываются от социальной ориентации белорусского государства.





Маленькие позитивные росточки, на которые прежде власти постоянно ссылались, сейчас выкапываются. Социальная защита выглядит так: «Картошку посадили? Посадили. Завтра выкапывать будем. Почему? Потому что есть нечего».





Это подход загнивающего совка. Кризис уже начался, в следующем году будет только углубляться и расширяться.