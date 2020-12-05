«Каждый из нас - завод!»: мощное видео от рабочих МЗКТ
Работники предприятия продолжают удивлять своей смелостью.
Рабочие из независимого профсоюза МЗКТ записали видеообращение к сотрудникам, сообщает телеграм-канал МКБ.
«Запугивание, давление, лишение премии и увольнение — вот основные методы продвижения идеологии государства на заводе. Хватит финансировать неэффективный государственный профсоюз, вступайте в независимый профсоюз!
Вместе мы сможем отстоять свои права, вместе — мы сила! Каждый из нас — завод!», — говорится в обращении рабочих.
11:17 05/12/2020
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