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«Каждый из нас - завод!»: мощное видео от рабочих МЗКТ

Работники предприятия продолжают удивлять своей смелостью.


Рабочие из независимого профсоюза МЗКТ записали видеообращение к сотрудникам, сообщает телеграм-канал МКБ.

«Запугивание, давление, лишение премии и увольнение — вот основные методы продвижения идеологии государства на заводе. Хватит финансировать неэффективный государственный профсоюз, вступайте в независимый профсоюз!

Вместе мы сможем отстоять свои права, вместе — мы сила! Каждый из нас — завод!», — говорится в обращении рабочих.
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