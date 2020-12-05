«Каждый из нас - завод!»: мощное видео от рабочих МЗКТ





Рабочие из независимого профсоюза МЗКТ записали видеообращение к сотрудникам, сообщает телеграм-канал МКБ





«Запугивание, давление, лишение премии и увольнение — вот основные методы продвижения идеологии государства на заводе. Хватит финансировать неэффективный государственный профсоюз, вступайте в независимый профсоюз!





Вместе мы сможем отстоять свои права, вместе — мы сила! Каждый из нас — завод!», — говорится в обращении рабочих.







