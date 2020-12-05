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Два бизнеса с белорусскими корнями попали в топ-2000 крупнейших компаний Польши

Польское издание Rzeczpospolita опубликовало топ-2000 крупнейших компаний страны. В нем оказались две компании с корнями из Беларуси.


Одна их них — Beloil Polska  является дочерней структурой государственного нефтетрейдера «Белорусская нефтяная компания». С 2010 года она занимается  реализацией  нефтепродуктов белорусских НПЗ на рынке Евросоюза и других стран, сообщает zautra.by.

По итогам 2019 году выручка Beloil Polska, чей офис находится в польской столице, составила 1,324 млрд злотых. С этим показателем белорусская компания заняла в рейтинге Rzeczpospolita 385-е место – между люблинским фармдистрибутором Slawex  и польским отделением Mazda Motor Logistics Europe.  

Как отмечают составители рейтинга, в целом 2019 год был для бизнеса Польши хорошим периодом и выручка его лидеров в среднем выросла. Выделялись по положительной динамике медиа-индустрия, производство продуктов питания, сектор услуг и здравоохранения, а также IT.

От IT-отрасли в топ-2000 попало, в том числе, польское подразделение международной компании EPAM Systems.

Выручка Epam Systems (Poland), головной офис которой находится в Кракове, а центры разработки в Варшаве, Гданьске, Катовицах и Вроцлаве, в прошлом году составила 405,4 млн злотых. Компания, возглавляемая уроженцем Минска Аркадием Добкиным, заняла 1427-е место.

В первую десятку топ-2000 вошли Polski Koncern Naftowy Orlen (111, 2 млрд.), Jeronimo Martins Polska (55, 5 млрд.), PGNiG (42, 0 млрд.), PGE (37, 6 млрд.), Grupa Lotos (29, 5 млрд.), Lotos Paliwa (26, 5 млрд.), Eurocash (24, 8 млрд.), KGHM Polska Miedz (22, 7 млрд.), Orlen Paliwa (21, 7 млрд.) и Lidl (21,4 млрд. злотых).  

Эксперты Rzeczpospolita отмечают: хотя в численном отношении лидируют компании с польским капиталом, большую долю в общем  обороте все же генерируют предприятия с иностранными инвестициями.
Zautra.by
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