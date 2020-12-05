В ООН ожидают катастрофический 2021 год









По его словам, мир в следующем году может столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом.





Он отметил, что к данным выводам организация пришла "исходя из того, что мы видим на данном этапе".





Директор ВПП добавил, что число людей, которые находятся на грани голодной смерти выросло с 80 до 135 миллионов человек из-за вооруженных конфликтов, которые проходили в течение последних четырех лет.





"Поскольку мы потратили 19 трлн. долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", — подчеркнул Бизли.





Он заключил, что гуманитарный кризис удастся избежать, если будут собраны необходимые средства.