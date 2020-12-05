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Известный покупатель белорусской нефти заплатит боле $160 млн штрафа за взятки

Крупный нефтетрейдер Vitol, являющийся покупателем в том числе и белорусской нефти, заплатит крупный штраф за взятки в Латинской Америке. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Дочерняя компания Vitol Group согласилась выплатить $164 млн для урегулирования расследования о взятках, проводимого правительством США. Речь идет о взятках в Бразилии и других странах Латинской Америки за благоприятные решения о развитии нефтяного бизнеса компании.

Кроме того, в соответствии с трехлетним соглашением об отсрочке судебного преследования, компания согласилась улучшить внутреннюю отчетность.

Согласно материалам дела, Vitol давала взятки чиновникам в Бразилии, Эквадоре и Мексике, чтобы получить выгодные контракты и конкурентные преимущества, говорится в материалах прокуратуры США.

При этом $135 млн будут выплачены Минюсту США ($45 млн из этой суммы будут выплачены властям Бразилии), пишет Рейтер. Еще $12,7 млн ​​будут выплачены Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) плюс $16 млн штрафов.

Дело касается, в частности, расследования коррупционных схем в Бразилии, связанных со взятками для заключения контрактов с государственной нефтяной компанией Petrobras. В деле фигурирует сумма взяток в размере $8 млн в период с 2005 по 2014 год.

По данным американского Минюста, компания Vitol также призналась в подкупе и согласилась выплатить более $2 млн властям Эквадора и Мексики. Взятки получали сотрудники мексиканской государственной компании Pemex и эквадорской Petroecuador.

Vitol — крупнейший в мире независимый нефтетрейдер с ежедневным объемом торгов около 8 млн баррелей нефти.

Ранее бразильская прокуратура сообщала, что расследует на предмет законности сделки Petrobras с рядом нефтетрейдеров, в том числе с крупнейшими мировыми игроками — Vitol, Trafigura и Glencore.
Officelife.media
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