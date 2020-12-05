Биткоин установил новый рекорд
4 декабря биткоин установил очередной исторический рекорд — пятый день подряд стоимость первой криптовалюты не опускается ниже $18 тыс. Ранее подобное фиксировалось максимум в течение трех дней.
За последние сутки биткоин упал примерно на 2% и сейчас торгуется на уровне $18,9 тыс.
В конце ноября — начале декабря биткоин приблизился к отметке в $20 тыс., но преодолеть этот барьер пока не сумел. Эксперты, как пишет РБК, объясняют это неуверенностью инвесторов, недостаточным спросом и давлением на курс криптовалюты со стороны игроков, скупавших биткоины во время падения в 2017 году.
09:41 05/12/2020
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