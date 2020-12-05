+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Кто вошел в топ-10 столичных налогоплательщиков?

За январь — октябрь 2020 года налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 11 млрд 318,4 млн рублей. Какие предприятия стали лидерами по объемам финансовых вливаний в казну, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По традиции почти треть бюджета — это вклад 10 крупнейших налогоплательщиков.

— В рейтинге субъектов хозяйствования, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, оказались ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Табак-Инвест», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», СООО «Мобильные телесистемы», РУП «Минскэнерго», унитарное предприятие «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк») и ЗАО «Минский завод виноградных вин», — пояснили в городской налоговой.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]