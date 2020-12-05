Кто вошел в топ-10 столичных налогоплательщиков?
За январь — октябрь 2020 года налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 11 млрд 318,4 млн рублей. Какие предприятия стали лидерами по объемам финансовых вливаний в казну, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.
По традиции почти треть бюджета — это вклад 10 крупнейших налогоплательщиков.
— В рейтинге субъектов хозяйствования, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, оказались ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Табак-Инвест», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», СООО «Мобильные телесистемы», РУП «Минскэнерго», унитарное предприятие «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк») и ЗАО «Минский завод виноградных вин», — пояснили в городской налоговой.
09:04 05/12/2020
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