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Китай запустил термоядерное «искусственное солнце»

КНР впервые в истории смогла удачно запустить собственный термоядерный реактор HL-2M Tokamak - для исследования ядерного синтеза.


Об этом сообщает Phys.org.

Ученые утверждают, что этот реактор является самым большим исследовательским устройством в области ядерного синтеза в Китае и может достигать температуры свыше 150 млн градусов Цельсия. Что является существенным прогрессом в области исследований в ядерной энергетике.

Этот объект расположен на юго-западе провинции Сычуань, и его строительство было завершено в конце прошлого года.

Китайские ученые надеются, что устройство потенциально может открыть доступ к мощному источнику чистой энергии. Из-за огромного количества энергии и тепла его иногда называют «искусственным солнцем».

Так, реактор использует мощное магнитное поле для плавления горячей плазмы и может достигать температуры свыше 150 млн градусов по Цельсию, что примерно в десять раз жарче, чем ядро ​​Солнца.

Следует отметить, что ученые из Китая работают над созданием уменьшенных версий термоядерного реактора еще с 2006 года. Они планируют использовать устройство в сотрудничестве с учеными, которые работают над Международным термоядерным экспериментальным реактором ITER - самым большим в мире исследовательским проектом ядерного синтеза во Франции, который, как ожидается, будет завершен в 2025 году.

Впрочем, осуществить термоядерный синтез чрезвычайно сложно и дорого: общая стоимость проекта ITER оценивается в 22,5 млрд долларов.
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