Засуетились: Нацбанк прокомментировал возможное отключение от SWIFT





Во всем мире система SWIFT используется для передачи сообщений финансового характера, которые относятся к трансграничным и внутренним платежам.





"В Беларуси с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Национального банка (СПФИ), которая обеспечивает передачу финансовых сообщений, основными из которых являются платежные документы в белорусских рублях", – напомнили в Нацбанке.





Там также отметили, что в настоящее время аналогичная система функционирует в России и называется Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).





При этом в регуляторе обратили внимание, что все платежи юрлиц на белорусской территории обеспечиваются внутри одного банка или с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов.





"Это значит, что платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT", – подчеркнули в пресс-службе.





Добавим, что платежи как юридических, так и физических лиц на территории нашей страны действительно не зависят от SWIFT, но только и исключительно в беларусских рублях, а российская СПФС еще не была опробована даже в России, и, единственное, чем сможет помочь беларусским властям, так это рассчетами в российских рублях.





Что же касается платежей в других валютах, в частности, евро и долларах, то при отключении от SWIFT они станут невозможны - это заблокирует возможность поставок как в Беларуси, так и из Беларуси, поскольку не будет возможности заплатить за импорт и соответственно получить деньги за поставляемый за границу беларусский товар.





Кстати, если кто еще не в курсе, на платформе Голос сейчас проходит голосование по вопросу, согласны ли беларусы для победы над режимом Лукашенко пойти на временные неудобства и поддержать отключение страны от SWIFT.





По предварительным результатам (голосование началось накануне и завершится 6 декабря) около 70% проголосовавших эту инициативу поддерживают.



