– Премьер-министр Роман Головченко анонсировал переформатирование пенсионной системы. Планируется задействовать «механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей». Как вам идея?





– Если таким образом власти собираются увеличить пенсии, то могу сказать: как друзья вы не садитесь, сделать это у вас не получится. Валовый внутренний продукт у нас снижается, а если не будет расти экономика, то нельзя будет увеличить ни пенсии, ни зарплаты. Причин для экономического роста в Беларуси нет. Наоборот – наблюдается тенденция к падению.





В конце прошлого года-начале этого средняя пенсия составляла от средней зарплаты 37%. То есть требование в 40% уже не выполнялось. К выборам пенсию подтянули, но теперь можно ожидать, что она вновь станет меньше 40% от средней зарплаты.





В западных странах существует сложная трехступенчатая система. Есть социальная пенсия, выплачиваемая государством. Есть обязательная накопительная пенсия: в зависимости от доходов ты обязан отчислять на счет определенную сумму, которой не можешь пользоваться. И есть добровольная пенсия: ты самостоятельно накапливаешь на счете деньги.





У нас, как известно, солидарная пенсионная система: трудоспособное население платит пенсии пожилым людям в расчете на то, что, когда оно состарится, молодое поколение будет платить уже ему.





Что эта система приближается к краху было известно давно: рост или убыль населения можно просчитать на 50 лет вперед. В министерстве труда и социальной защиты били тревогу, но Лукашенко не прислушался.





Поэтому у нас сложилась ситуация, при которой, как я считаю, избежать снижения пенсий не получится.





Повышение пенсионного возраста помогло только на пару лет. Это не решение проблемы.

Если сейчас пенсионный возраст повысят до 70 лет,

то пенсионная система продержится на нынешнем уровне еще пару лет, не больше.





– То есть вы допускаете, что могут еще повысить пенсионный возраст?





– Конечно. Деваться некуда! В других странах пенсионный возраст по сравнению с Беларусью выше, поэтому власть всегда найдет оправдание своему решению.





– Возвращаясь к словам премьера: не получится ли так, что власти умоют руки и скажут белорусам: вот вам минимальная социальная пенсия, а остальное накапливайте сами?





– Да, могут так сказать, поскольку скоро будет такая ситуация, что платить пенсии будет не из чего.





Если людей или нанимателей заставят делать пенсионные накопления, то это скажется и на так небольших зарплатах.





Власти могут крутить пенсионную систему, искать новые источники, но единственный выход – рост экономики. Поэтому премьер занимается бесполезной работой, починкой тришкиного кафтана.