Львом Львовским. Что с ней не так, « Белсат » обсудил с экономистом





В целом, по словам эксперта, программа деятельности правительства Беларуси правильная. «Но невозможно этого достигнуть, не разрешив текущий политический кризис», – рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.





Согласно ему, «говорить о каком-либо экономическом росте, когда не расследуются дела о пытках, когда люди не доверяют судам, банкам, Нацбанку – буквально всем силам власти», не приходится.





«Если власти думают, что они разрешат как-то кризис, что все – и граждане Беларуси, и иностранные державы – это забудут и будет бизнес as usual, то мне кажется это слишком приземленном восприятием картины мира», – подчеркнул экономист.





Принципы

Программа обещает равенство всех форм собственности, невмешательство в добросовестную конкуренцию, системность, комплексность и прозрачность принятия решений. Главными целевыми ориентирами определены повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения.





В основе работы правительства, как заявляется, будет создание благоприятных условий для инвестирования, снижение рисков для инвесторов и улучшение бизнес-среды, развитие конкуренции.





«Это абсолютно прекрасно, именно то, что нужно делать. Но странно слышать это от людей, которые вводили экстренное правление в «Белгазпромбанке». От тех, кто пару месяцев назад снова начал заниматься директивным кредитованием. От людей, которые говорят, что «иногда не до законов», и пугают возможной ликвидацией частных фирм.





Ведь чтобы привлекать инвестиции, все всегда должно быть по закону, поскольку инвесторы и так берут на себя экономические риски. Странно, когда это говорят люди, которые давят на частный бизнес, который, как им кажется, не поддерживает действующую власть».

Новая экономика

Кроме совершенствования традиционной экономики Совмин планирует формировать «новую экономику», где основу будут составлять интеллектуальные продукты и услуги. Для этого власти намерены переформатировать систему господдержки инновационной сферы, предусмотреть целевую финансовую поддержку проектов по созданию новых прорывных производств.





Анонсированы масштабные проекты будущего в сфере электротранспорта, инновационного здравоохранения, фармацевтике, внедрение умных городов, точного земледелия.





«Действительно, поскольку Беларусь не сырьевая держава, то одним из главных ресурсов для нее являются высокообразованные люди с относительно невысокой по среднеевропейским меркам зарплатой. Но эти слова плохо вяжутся с политизированными делами против ИТ-компаний и с ОМОНом, который бегает по ПВТ».





Экспорт

Планируется нарастить экспорт товаров и услуг в 2025 году до $50 млрд. За 9 месяцев 2020 года он составил $26,3 млрд. Для поддержки экспорта власти намерены увеличить доступность кредитов и страхования. Четверть в валовом экспорте должны составить ИТ-сфера, транспортная сфера, строительство, туризм и медицина.





«Действительно, насколько-то экспорт вырастет. И у наших торговых партнеров – у европейских стран, России и Китая – если не сейчас, то со следующего года точно начнется восстановительный рост. Это отчасти поможет и нашей экономике. Но не думаю, что мы сможем вырасти в 1,5 раза за пять лет».









Проблемные госпредприятия

Разработаны подходы к оздоровлению проблемных госпредприятий. Правительство ранжировало их на три категории. Для первой и второй групп предусмотрены меры по финансовому оздоровлению и улучшению менеджмента.





Около 400 предприятиям из третьей группы, которые устойчиво неплатежеспособны, предстоит перепрофилирование, санация, ликвидация с управляемым перетоком рабочей силы.





«Это очень необходимая и давно назревшая реформа. Хотелась бы, правда, посмотреть, какой конкретно план у правительства на этот счет. Например, для улучшения менеджмента очень важно создать систему мотивации и контроля и отделить функции государства как собственника от государства как контролера.





Готово ли на это правительство в текущем положении, я сомневаюсь. Мы видим, что сейчас многие кадровые решения принимаются исходя из принципа верности того или иного руководителя действующей власти. Не знаю, получится ли найти достаточно большое количество руководителей, которые будут и верными, и одновременно талантливыми управляющими.





Вообще, перед тем, как начинать такую очень нужную реформу госпредприятий, необходимо понимать, что она может привести к социальному напряжению. Поэтому еще до ее начала нужно ввести систему социальных гарантий.





Например, достойное пособие по безработице, систему переквалификации рабочих, предложение раннего выхода на пенсию для работников предпенсионного возраста. Также возможен некий вид пособия для релокации рабочих, когда в маленьких городах закрываются градообразующие предприятия и другой работы там нет, но она есть в другом городе».

Поддержка семей с детьми

Укрепление демографического потенциала Роман Головченко назвал одним из важнейших направлений деятельности правительства в социальной сфере. Развивать поддержку семей с детьми будут за счет совершенствования системы пособий и адресной социальной помощи.





Новое развитие получит программа семейного капитала, в том числе путем расширения направлений его использования. Улучшение доступности жилья для многодетных и молодых семей планируют обеспечить за счет роста объемов строительства арендного жилья, безвозмездного выделения земельных участков для строительства индивидуального жилья, развития ипотеки, системы жилищных строительных сбережений.





«Поддержка семей с детьми – это всегда хорошо. В этом ничего плохого быть не может. У нас и сейчас достаточно хорошая поддержка семей с детьми, но никто не пострадает, если поддержка будет еще лучше. Важен только вопрос, откуда брать деньги. У нас экономика падает, бюджет дефицитный и перспектив рост мы пока что не видим».

Миграция

Программа правительства предусматривает комплексную корректировку законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, придание внешней миграции возвратного характера, предотвращение «утечки мозгов», а также стимулирование притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.





«Это тоже хорошая реформа. У нас почему-то никогда сильно не задумывались над проблемами миграции. В частности, мигранты, которые уже живут в Беларуси, подчиняются довольно странным законам.





Например, иммигранта могут выслать из страны за пять административных нарушений, в том числе за превышение скорости, проезд без билета и так далее. Допустим, у нас есть ИТ-шник, который зарабатывает и тратит большие деньги в стране.





И так вышло, что он проехал в автобусе без билета. Это, конечно, неправильно, но хотим ли мы лишаться такого специалиста из-за того, что он когда-то ездил без билета? При этом он, конечно же, заплатил штраф, иначе бы не было административного правонарушения.





Необходимо создавать позитивный образ Беларуси для иммигрантов. Стабильной страны, в которой хорошо и спокойно жить и растить детей. Нужна работа с диаспорой, поскольку гораздо легче привлечь людей, которые уже считают себя белорусами. Или хотя бы наладить связи с бизнесменами из диаспоры за рубежом.





Так что, идея очень хорошая. Но вопрос в том, как она вяжется с последними заявлениями и действиями властей. Как это вяжется с тем, что нам не нужны врачи-предатели, которые уехали в Польшу за «длинным рублем».





Как это вяжется со студентами, которые уехали в зарубежные вузы и которым Лукашенко сказал, что их не будут пускать обратно и не будут признавать их дипломы. Беларусь вообще не очень активно признает дипломы других стран, когда у нас западные доктора наук приравниваются только к кандидатам наук.

Также созданию позитивного образа страны вредят сообщения о пытках на Окрестина, об изнасилованиях. Ему вредят аресты журналистов, убийства людей.

И, как мне кажется, власть сейчас плохо справляется с этой задачей (создания позитивного имиджа. – Ред. Belsat.eu)».





Пенсии

Совмин планирует переформатировать пенсионную систему. Для этого, как заявляется, будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей. Прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране.





«Пенсионную систему действительно необходимо реформировать. Но не до конца понятно, что конкретно имело ввиду правительство. Если речь не идет о настоящей реформе с переключением системы от солидарной пенсии на накопительную, то тогда это довольно странно слышать.





Возможно, речь может идти о том, чтобы заставить людей, кроме уже действующих отчислений 35% от наших зарплат в ФСЗН, переводить еще сверху накопительную часть пенсии. И предложение обложить людей дополнительным налогом – это плохая идея. Наш бизнес и так не очень конкурентоспособен из-за больших налогов. Платить еще больше мы не можем. Это приведет только к уменьшению зарплат, падению спроса и так далее.





В Беларуси необходима полноценная пенсионная реформа с переходом на накопительную систему. Но возникает вопрос, как ее воплощать. В разных странах его решали по-разному».

Зарплаты

Документ также предусматривает переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по стране.





По словам премьер-министра, предстоит акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты ниже среднеотраслевого значения. Для бюджетников «в меру возможностей» предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе обещан принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда.





Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала.

«Вы не увидите ни в одной развитой и богатой стране такого, что правительство планирует повышать зарплаты людей.

Зарплаты повышаются, когда растет экономика и растет производительность труда. Если повышать зарплаты без этих условий, то начинается ускоренная инфляция. Как уже происходило у нас в стране несколько раз.





Надеюсь, что эти слова о повышении зарплат не означали, что правительство хочет снова ввести практику необеспеченной печати денег».