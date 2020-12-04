Доллар обвалился на бирже

Белорусский рубль дешевеет уже 11-е торги подряд, а за последние 15 дней валютная корзина подорожала уже 14-й раз.





С начала недели значение корзины валют выросло на 0,94%. Рост за период с 1 по 4 декабря составил 0,88%. Это больше, чем за весь ноябрь, когда валютная корзина подорожала на 0,64%.





Курс доллара обвалился сразу на 0,0165 BYN до 2,5697 BYN/USD.





Доллар дешевеет уже третий день. За это время его курс упал на 0,0208 BYN. До этого его курс находился на максимуме за 26 дней.





Курс евро упал на 0,0099 BYN до 3,1245 BYN/EUR и покинул максимум за 92 дня.





Сегодня евро прервал серию из восьми повышений подряд, за время которой его курс сумел вырасти на 0,1060 BYN.





Курс российского рубля подскочил ещё на 0,0243 BYN до 3,4615 BYN/100 RUB — максимума за 81 день.





Рубль РФ подорожал уже 10-й раз за последние 11 торговых сессий. За это время стоимость сотни российских рублей выросла на 0,1103 BYN.





Итоги недели 30 ноября — 4 декабря на БВФБ

На уходящей неделе белорусский рубль смог подорожать к доллару, но евро и российский рубль значительно подорожали, потянув за собой валютную корзину:





доллар −0,0120 BYN (−0,46%);

евро +0,0451 BYN (+1,46%);

российский рубль +0,0559 BYN (+1,64%);

корзина валют +0,94%.





Центробанк России

Российский рубль сегодня значительно дорожает к доллару и евро на торгах Московской биржи.





Банк России обвалил официальный курс доллара на завтра почти на рубль до 74,2529 RUB/USD — минимума за 3 месяца.





Курс евро на завтра рухнул тоже почти на рубль до 90,2618 RUB/EUR. Это чуть ниже минимального значения за два месяца.