Химическая промышленность Беларуси потеряла половину прибыли

Чиновники обобщают финансовые итоги работы крупных и средних компаний спустя 1,5 месяца после окончания отчетного периода. Поэтому в ноябре самой свежей статистикой являются результаты за январь—сентябрь.





За 9 месяцев выручка предприятий-флагманов в химпроме составила 8,085 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом выручка сократилась на 12,7%. С учетом инфляционных процессов в экономике реальная выручка упала еще ниже.





Прибыль от реализации продукции в отрасли снизилась на 47,1% — до 911,3 млн BYN. С поправкой на темпы инфляции реальная прибыль уменьшилась в 2 раза.





Химическая промышленность Беларуси





Эффективность работы предприятий отражает рентабельность продаж. Рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации и выручки за промежуток времени. Как правило, чем выше рентабельность, тем эффективнее работает предприятие.





Поскольку при расчете рентабельности продаж не учитывается долговая нагрузка, то она показывает выживаемость компании при оказании господдержки в кризисное время. Если рентабельность длительное время низкая или отрицательная, то такое предприятие имеет высокие шансы на банкротство.





Средняя рентабельность продаж в химпроме заметно снизилась к 2019 году. Если в прошлом году средний показатель составил 18,6%, то в 2020-м — 11,3%. Падение рентабельности связано с ухудшением конъюнктуры на рынке минеральных удобрений.





Среди крупных и средних предприятий химпрома 25% относится к нерентабельным и низкорентабельным. Около 13,6% компаний по итогам 9 месяцев несли убытки от реализации продукции, а 11,4% организаций имели рентабельность в пределах 0–5%.





Вместе с тем, 11,4% предприятий в отрасли были высокорентабельными (имели рентабельность от 30% и выше). Это хороший уровень по сравнению со средним по экономике (3%).





Конечный финансовый результат с учетом курсовых разниц и выплаты кредитов и займов отражает чистая прибыль (убыток). Чистая прибыль химпрома за 9 месяцев обвалилась в 6,8 раза до 177,4 млн BYN.





По сравнению с 2019 годом отрасль недобрала 1,025 млрд BYN чистой прибыли. На размер прибыли негативно повлияла девальвация белорусского рубля.





Потери убыточных компаний химпрома подскочили в 8,7 раза до 141,3 млн BYN. Правда, параллельно доля убыточных предприятий уменьшилась с 13,6% до 11,4%.





Суммарные долги отрасли на 1 октября составили 5,291 млрд BYN. По сравнению с началом 2020 года они выросли на 40,7%.





Выплаты химпрома по кредитам и займам за 9 месяцев достигли 3,233 млрд BYN (+56% к 2019 году). На эти цели предприятия потратили 40% выручки.