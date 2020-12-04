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На БелАЭС снова остановили реактор. Литовцев просят запастись едой на 3 дня на случай аварии

На Белорусской атомной электростанции остановили реактор. «В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена», - заявили в Министерстве энергетики.

Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря, передает 3 декабря телеграм-канал ведомства.

Слухи об остановке реактора появились накануне вечером, но официально их опровергли. Неофициально сообщалось, что 28 ноября крышки шумопоглотителей сброса пара, которые весят более 300 кг, взлетели в воздух на 50 и более метров и что некоторые вовсе были сорваны. В Минэнерго информацию о ЧП не подтвердили, заявив, что сброс пара — это запланированное мероприятие, а реактор работает и включен в сеть.

В соседней Литве представитель МВД Литвы Миндаугас Баярунас в эфире радио LRT призвал жителей сделать трехдневный запас еды и воды на случай аварии на БелАЭС. Литовцам рекомендуют купить консервы, крупы, растительное масло, сахар и воду.

«Функции ответственных инстанций четко расписаны, но пройдет время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть начеку», — сказал он, цитирует telegraf.by
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