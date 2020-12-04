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Уволена начальник отдела ОАО «Нафтан». Она озвучивала требования коллектива властям

Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова проработала на «Нафтане» 16 лет.


Как рассказала Бритикова Tut.by, ее ознакомили с приказом об увольнении в связи с лишением доступа к гостайне. «То есть сначала был приказ о лишении доступа к гостайне, а потом на основании этого — увольнение. Согласно Трудовому кодексу такая опция действительно существует, — пояснила Ольга Бритикова. — Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок».

Ольга Бритикова проработала на предприятии 16 лет. В августе этого года на встрече работников «Нафтана» с тогдашним главой Комитета госконтроля Иваном Тертелем она озвучивала требования к властям, а также руководству предприятия от лица коллектива.
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