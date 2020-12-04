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Трудовой стаж в Беларуси снизится с 1 января 2021 года: кого коснется изменение

С 1 января следующего года в Беларуси будет сокращен страховой стаж. Изменение касается людей с ограниченными возможностями.

Об этом во время посещения протезно-ортопедического центра в Минске проинформировала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Далее рассказываем более подробно о нововведении, пишет belnovosti.by

Трудовой стаж в Беларуси снизится с 1 января 2021 года: кого коснется изменение
В частности, на пять лет снижаются требования к общему стажу для инвалидов первой и второй групп: для мужчин с 25 до 20 лет, а для женщин – с 20 до 15 лет, – сообщили в сюжете телеканала СТВ.

С 1 января 2021 года увеличатся размеры социальных пенсий для родителей, которые свыше 20 лет ухаживают за тяжело больными детьми.  

К слову, за последние пять лет на поддержку людей с ограниченными возможностями государство выделило более 13 млрд рублей в виде выплат, социального обслуживания, оздоровления, формирования безбарьерной среды.
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