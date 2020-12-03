Белорусский бизнес впал в депрессию





Малый и средний бизнес Беларуси ухудшил свои оценки текущего положения дел и ожидания на будущее. Основными барьерами для повышения деловой активности названы экономические и политические факторы.





Об этом свидетельствует результаты свежего опроса частного бизнеса, проведенного Исследовательским центром ИПМ, пишут Naviny.by . Эксперты опросили 125 компаний в разных регионах, из разных сфер и с разным количеством сотрудников.





Как следует из результатов опроса, в ноябре ожидания бизнеса ухудшились. По сравнению с октябрем сводный индекс IPM снизился с 45,01 до 39,16. В зоне падения находятся все четыре показателя, составляющие сводный индекс: экономическое и финансовое положение, объем выпуска/продаж и занятость.





«Это означает, что большая доля компаний ожидает спада и/или они ожидают более глубокого спада», – отметили авторы исследования.

Ухудшение затронуло все отрасли, а в наибольшей степени – промышленность, которая еще в октябре сохраняла умеренный оптимизм.





Финансовое и экономическое положение

За месяц бизнес существенно снизил оценки своего текущего экономического и финансового положения. В октябре негативно свое финансовое и экономическое положение оценивало 21,4 и 24,8% опрошенных предприятий, в ноябре – 34,9 и 31% опрошенных предприятий.





Относительно перпектив развития у бизнеса преобладают пессимистичные ожидания. Удельный вес тех, кто ожидает ухудшения или значительного ухудшения своего экономического положения, увеличился с 45,4 до 53,3%. Ухудшения или значительного ухудшения своего финансового положения в ноябре ожидали 47% опрошенных компаний, улучшения – только 13,4%. В октябре соотношение ответов было 34,7 против 20,5%.





Производство и продажи

Ноябрьский опрос бизнеса выявил тенденцию к сокращению объема производства/продаж компаний. Сокращение или существенное сокращение объемов производства/продаж за последние 2-3 месяца произошло у 48,4% опрошенных компаний. В октябре сокращение отмечала значительно меньшая доля респондентов – 32,5%.





Ожидания у бизнеса относительно дальнейшей динамики производства/продаж также пессимистичные. И они значимо хуже, чем месяц назад. Дальнейшего сокращения производства/продаж ожидают 54,3% компаний (35, 8% месяцем ранее).





Занятость

Несмотря на происходящее и ожидаемое сокращение объемов производства/продаж, бизнес не планирует пропорционально сокращать занятость. Более 60% опрошенных компаний не ожидают изменения численности занятых в своей компании в ближайшие 2-3 месяца. Сокращения занятости ожидают представители 28,6% компаний. По сравнению с октябрем распределение ответов респондентов на данный вопрос практически не поменялось.





Препятствия для роста

Текущие условия ведения бизнеса в Беларуси опрошенные предприятия оценивают негативно. В ноябре 84,6% опрошенных компаний оценили риски ведения бизнеса в Беларуси как высокие, в том числе 56,6% как очень высокие. Только семь компаний или 5,8% от общего числа респондентов считают, что риски ниже среднего. В целом восприятие рисков осталось на уровне октября.





«Второй месяц подряд более половины опрошенных компаний оценивают риски как очень высокие, но, в отличие от октября, это уже материализуется в ухудшении фактического положения дел в компаниях и их ожиданий», – отметили в Исследовательском центре ИПМ.





В пятерку препятствий для повышения деловой активности вошел полный набор характеристик экономического и политического кризиса: экономическая неопределенность (67,4%), макроэкономическая нестабильность (62,2%), низкий спрос (49,6%), недоверие к правовой системе (43,5%) и финансовые проблемы, в том числе неплатежи контрагентов (39,4%).





По сравнению с октябрем немного поменялся порядок препятствий в топе, но первые позиции остались неизменными. «Политическая природа экономического кризиса требует принятия политических решений для его преодоления. Пока таких решений не видно», – считают авторы исследования.