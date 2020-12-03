О моральности и аморальности предпринимательства

В кино и литературе бизнес нередко ассоциируется с беспринципностью и аморальностью. Но в последние годы, и особенно месяцы, создается впечатление, что для белорусского бизнеса в списке приоритетов на одном из первых мест стоят моральные принципы и система общечеловеческих ценностей.





Обманчиво ли это впечатление? Как происходит смена ценностных приоритетов в белорусском обществе?





Моральная актуальность

Профессор философии, руководитель сектора научных исследований Европейского гуманитарного университета Татьяна ШИТЦОВА считает, что коронавирус и политический кризис четко показали, что включенность белорусского бизнеса в процессы, требующие поддержки и участия, позволяют говорить о том, что нравственные принципы у наших бизнесменов «в наличии».





«Есть гражданская ответственность и видение собственного места в обществе не только в категориях «прибыль», «заработок», «развитие своего бизнеса», но и в категориях «поддержка», «солидарность» — того, что называется социальной ответственностью и включенностью. За этим, конечно же, стоит контекст ценностей, который сейчас актуализировался», — рассказала она.





Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион МОРОЗОВ считает, что четких оценок, на каком месте у белорусских бизнесменов стоят моральные ценности, нет:





«Очевидно, что они формируются с учетом условий, в которых появляется бизнес. Если в качестве ценности сравнивать моральный дух и эффективность, развитие, то белорусский бизнес в большей степени ориентирован на второе. Это объясняется в том числе и короткой историей белорусского бизнеса, 25—30 лет, что и обусловливает его ориентацию.





Белорусский бизнес, во многом благодаря условиям ведения, более законопослушный по сравнению с соседями из бывшего СССР, Россией и Украиной. Он в меньшей степени ориентирован на коррупционную составляющую, больше ценит сотрудников, клиентов.





Последнее подтверждается действиями бизнеса в условиях пандемии: компании изыскивали разные возможности, чтобы не увольнять людей или сокращать по минимуму. Заботились о сохранении человеческого капитала».





Что такое успех?

Одно дело — сохранять четкие принципы в компании со штатом пять-десять сотрудников или семейном бизнесе. А можно ли, не поступаясь принципами морали, создать крупный бизнес?





Социолог, директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья РЯБОВА смотрит на это скептически:





«Честно можно построить малый и средний бизнес, в крупном нельзя избежать тесных контактов с государством, компромиссов. Честность, принципиальность, бескомпромиссность — при строительстве своей «бизнес-империи» этими категориями приходится поступаться.





Бизнес — часть общества. То, что принято в обществе, считается допустимым и в деловой среде. Поэтому трудно себе представить кристально честный бизнес в обществе, которое приемлет коррупцию и неуплату налогов, обман контрагентов.





Одно — часть другого. Может ли быть успешным беспринципный бизнес? Если под успехом понимать деньги, то да. Если это внутреннее состояние человека — то, безусловно, нет. Если он считает себя состоявшимся, счастливым, сделавшим в жизни достойные вещи — вряд ли».









Директор репутационного агентства «Шаги к успеху» Марина РОЩИНА считает, что любой бизнес создать непросто, не говоря уже о крупном, когда речь идет о большом количестве занятых, постоянном хорошем доходе, узнаваемости и доли на рынке.





«Бизнес не может сразу, как по взмаху волшебной палочки, стать крупным, успешным и доходным. Нужна постоянная работа, в том числе над собой. На этом пути не может быть все гладко и идеально. И, конечно, могут нарушаться общепринятые нормы морали.





Другое дело, что сегодняшние вызовы времени обязывают бизнес, каков бы он ни был по размерам, месту нахождения, доходности, сфере деятельности, учитывать принципы морали, «новой этики». Но, к сожалению, пока существует коррупция, клановость, монополия, будут существовать и бизнесы, использующие эти возможности для достижения своего рыночного превосходства.





И встает вопрос: как долго такие бизнесы удержатся на рынке, не изменив своих подходов? Сегодня выбор потребителя определяет не только цена, но и «мелочи», которые и составляют мораль бренда, его репутацию», — уверена Марина Рощина.





Госкапитализм — гиря на ногах экономики

По мнению Татьяны Шитцовой, в стране беспринципный бизнес ассоциируется со словом «коррупция»:





«В Беларуси сложился особый тип коррумпированности, он связан с особым типом сложившихся экономических отношений — «государственным капитализмом». У госкапитализма белорусского образца накопилось много негативных сторон, которые препятствуют развитию нормального бизнеса.





Если кратко, то общество созрело для развития нормального бизнеса, здоровых, продуктивных экономических отношений в категориях рынка. А вот система госкапитализма препятствует развитию страны и тянет ее назад».





Не действует ли парадигма государственного капитализма на деловую среду и экономику, как ржавчина? Ведь она провоцирует не только коррупцию. «Неравные условия ведения бизнеса» — эта формулировка стала привычной, как, впрочем, и хронические неплатежи госструктур. Они не только угрожают законопослушному бизнесу банкротствами, но и являются питательной средой для коррупции.





«Государственный капитализм существует не во всех секторах экономики. А те, в которых его присутствие сильно, становятся непривлекательными для частного, законопослушного бизнеса, который хотел бы развиваться в адекватных внешних условиях.





Вариантов не много: либо государственный капитализм входит в эти сектора, принимая правила игры и пытаясь по ним существовать, либо нет. При этом очевидно: для того, чтобы быть конкурентоспособным, приходится присоединяться к безнравственному бизнесу.





Безусловно, отсутствие честной конкуренции, неписаные правила влияют на эффективность предприятий. Очевидно, что по сравнению с открытыми секторами экономики, помимо неполного вклада в ВВП, потенциал «загрязненных» секторов, человеческий, производственный капитал используются неэффективно, хотя маржа в них может быть и выше. Вопрос в том, как и между кем она впоследствии делится», — подчеркнул Родион Морозов.









«Сегодня режим, который сформировал и курирует систему государственного капитализма, спекулирует на двух системах морали. С одной стороны, он якобы придерживается идеи социального государства (все более и более декларативной) с его системой ценностей, и эта мораль опирается в первую очередь на рабочих и пенсионеров.





С другой — режим спекулирует на системе морали, предлагаемой свободным рынком. И социальной базой для выстраивания такой игры являются предприниматели. В последние лет десять эта спекуляция сильно вредит нашей стране: на самом деле режим обманывает и тех и других», — уверена Татьяна Шитцова.





Креативная экономика — наша «нефть»

Эволюция, в том числе экономическая, неотвратима. Готова ли страна к переменам?





«Мы находимся на таком этапе, когда и в социальном плане — со стороны общества, со стороны частного, независимого бизнеса, есть все предпосылки для расцвета социально ответственного бизнеса на пользу общества, и не просто его стабильности, но и развития.





Но сегодня именно система государственного капитализма является препятствием для перемен. Почему? Потому что есть бизнес «под крышей» самого государства, как главного капиталиста в стране. И эта система экономической коррумпированности — одно из главных препятствий для развития социально ответственного бизнеса.





При этом процессы в стране и в частном бизнесе, который поддерживает гражданский протест, дают основания говорить о том, что и общество, и деловая среда созрели для развития совсем в другом ключе», — уверена Татьяна Шитцова.





Она считает, что развитие определенного типа экономических отношений, способов взаимодействия в экономике, в сфере заботы, жизнеобеспечения нации, граждан, семьи может стать еще и базой для выстраивания новой общественной морали:





«По этой линии развития — новых предприятий, предпринимателей, инициатив — свободное развитие рыночных экономических отношений в Беларуси может стать импульсом для развития общества в целом. По моим ощущениям,

после того как страна изменится, при всех сложностях в Беларуси будет убедительный экономический рост,

потому что накоплен грандиозный потенциал заявившей о себе новой общественной морали в гражданском обществе, а главное — огромный потенциал доверия. Особенно учитывая то, что в ХХI веке мир развивается по принципам не аграрно-индустриальной экономики, а креативной.





Значит, если будут установлены свободные, рыночные отношения, если все предприимчивые люди смогут вздохнуть свободно и развивать свои инициативы, если развернутся креативные индустрии, то сотрудничество в развитии такого рода бизнесов станет очень мощным катализатором для оздоровления не только экономики Беларуси, но и общественной морали».