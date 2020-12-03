"Если санкционная политика продолжится, в ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. Цена вопроса - миллиарды долларов. И это ощутимый урон европейскому бизнесу и тем белорусам, а таких сейчас очень много, которые работают во всевозможных дилерских и тому подобных компаниях, продавая здесь товары - от сыров и виски до красок», - заявил Ковалев в интервью "СБ. Беларусь сегодня".





Импорт товаров из стран ЕС в Беларусь по итогам 10 месяцев 2020 года составил $5,2 млрд. Но было бы полезным подсчитать, какая часть этого импорта приходится на санкционную продукцию, на «цветочные» схемы, на покупку комплектующих для наших флагманов автостроения и т.д.





Санкции против Украины





«Украина также присоединилась к антибелорусским санкциям. Что ж, Мозырский НПЗ работает фактически на украинский рынок. Все, начиная от автомобилей руководства этой страны и заканчивая украинскими танками, заправляется белорусской "горючкой". А если мы перестанем поставлять нефтепродукты в Украину? Да, рабочие НПЗ пострадают, но в целом наша страна этого маневра практически не заметит. Немного уменьшится сумма налогов, поступающих с Мозырского НПЗ в бюджет», - продолжил Ковалев.





Данное предложение экономиста звучит просто прикольно. Потому что МНПЗ будет и дальше поставлять нефтепродукты в Украину, только не по прямым контрактам, а через оффшорные прокладки.





Даже если вдруг придется отказаться от украинского рынка, МНПЗ перенаправить поток нефтепродуктов и продаст их на Ротердаме. Соответственно, не уменьшится и сумма налогов, основу которой формирует экспортная пошлина, зависящая от мировой цены на нефть, а не от страны назначения.





Что касается Украины, то она даже не заметит ухода белорусских поставщиком продукции Мозырского НПЗ. Беларусь- не единственный экспортер нефтепродуктов в Украину, и эта ниша будет занята мгновенно поставщиками из других стран.





Санкции против стран Балтии





«Что касается балтийских стран, которые идут даже впереди Евросоюза и первыми вводят против нас политические санкции, то хочу отметить, что экономических ограничений против Беларуси они никогда не применяли. Потому что понимают, что получат адекватный ответ. Например, в виде переориентации грузов из их портов на российское направление. Конечно, это потребует времени и будет менее выгодным для нас, но потери для них окажутся куда более ощутимыми», г орит профессор БГУ.





Ключевая фраза – «будет менее выгодным для нас», которую можно прочесть как «Назло прибалтам, себе уши отморозим». Но она касается и еще одного варианта санкций против ЕС.





«Вы же знаете решительность нашего президента. Если экономические санкции против Беларуси будут существенными, он может дать команду, например, перекрыть нефтепровод и газопровод в канун зимы. "Северный поток - 2" еще не построен. Поэтому я не думаю, что санкции против нас в итоге будут столь существенными, как это обсуждается», - отметил Ковалев.





Сложно сказать, можно ли будет такой мерой проверить готовность и стрессоустойчивость Европы в зимних условиях, но вот уж точно она поможет оценить оперативность прибытия вежливых людей из России этой мерой и терпеливость Путина.





Единственное, что верно заметил Ковалев, так это то, что «люди уже начинают понимать, что вот эти четыре месяца политической нестабильности наносят такой урон белорусской экономике, а значит, белорусскому благосостоянию, что пройдет еще пару месяцев и люди будут вспоминать двадцать последних лет как лучшие свои годы в экономическом плане".





Он признал, что протесты и изоляция работают. Чем дольше Лукашенко отказывается от переговоров, пытаясь продвинуть свою мертвую-до-рождения реформу, тем в более крутое пике будет сваливаться экономика.





Отрадно, что это уже хорошо понимают и во властных структурах. Ведь под словом «люди» близкие к власти эксперты подразумевают саму власть.





Все остальные в этой стране – это, по их же словам, кормовая база…



